Pentru pornografie infantilă şi şantaj, un tânăr din Şieu Odorhei a primit o condamnare cu suspendare şi 80 de zile muncă în folosul comunităţii! Vezi cine este şi ce despăgubiri trebuie să plătească

Nici nu a trecut bine de vârsta maturităţii dar a şi avut probleme cu legea. Un tânăr din Şieu Odorhei, care nu a împlinit încă 20 de ani, a fost trimis în judecată la începutul acestui an pentru pornografie infantilă şi şantaj. În urmă cu o săptămână instanţa l-a condamnat la de ani de închisoare cu… suspendare.

În schimbul suspendării, tânărul din Şieu Odorhe va trebui să presteze 80 de zile muncă în folosul comunităţii. Partea cea mai grea este însă alta. Este vorba de plata despăgubirilor civile pe care le are de plătit victimelor sale, despăgubiri care se cifrează la câteva zeci de mii de lei.

În martie 2016, George Marian Chiffa a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, fără ca mai apoi să fie luată asupra sa o măsură preventivă dură. Acuzaţiile aduse de oamenii legii au fost de pornografie infantilă şi şantaj. După ce Chiffa a intrat în posesia fotografiilor unor fete minore, le-a şantajat pe acestea că le face publice.

La finele anului trecut, ancheta a fost finalizată, iar Chiffa a fost trimis în judecată, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud în ianuarie anul acesta.

După mai bine de jumătate de an de procese, pe 14 iulie, instanţa bistriţeană a pronunţat şi sentinţa. Chiffa a primit o pedeapsă de 3 ani cu suspendare şi cu un termen de încercare de 4 ani. În toată această perioadă, tânărul şi Şieu Odorhei are obligaţia să presteze timp de 80 de zile muncă în folosul comunităţii. Totodată, Chiffa va trebui să participe şi la un program de reintegrare socială. În plus, tânărul are de plătit despăgubiri civile în valoare totală de 35.000 lei.

„Condamnă pe inculpatul C.G.M. (n. r. – Chiffa George Marian), la pedeapsa de :

– 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art.35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art.396 alin. 10. Cod procedură penală;

– 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. de art. 207 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art.396 alin. 10. Cod procedură penală în dauna părţii civile B.D.V.;

– 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 2 Cod penal cu aplic. art.35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art.396 alin. 10. Cod procedură penală;

Constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost comise în concurs real prev. de art.38 alin.1 C.p. şi în temeiul art.38 al.1,2 C.p. rap.la art.39 lit.b C.penal, dispune contopirea pedepselor de 2 ani şi 2 luni închisoare, 1 an închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 2 luni închisoare, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse (10 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 3 ani închisoare.

În baza art.404 alin.4 lit.a Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată reţinerea de 24 de ore din data de 29.03.2016/30.03.2016.

În temeiul art.91 alin. 1 Cod penal, suspendă executarea pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere şi stabileşte conform art.92 alin.1 Cod penal un termen de supraveghere de 4 ani.

În baza art.93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

– să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bistriţa-Năsăud la datele fixate de acesta;

– să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

– să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

– să comunice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art.93 al.2 lit.b Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Şieu Odorhei sau a Primăriei com. Şieu Măgheruş pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

Conform art.91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor care i-au fost impuse pe durata termenului de supraveghere, în cazul neîndeplinirii integrale până la expirarea termenului de supraveghere a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre ori în cazul comiterii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă minoră B.D.V. asistată de reprezentantul legal B.D., susţinută de Ministerul Public şi obligă inculpatul C. G. M. să plătească în favoarea acesteia despăgubiri civile reprezentând daune morale, în sumă de 20.000 RON.

Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă M. D. A.m.şi obligă inculpatul C. G. M. să plătească în favoarea acesteia despăgubiri civile reprezentând daune morale, în sumă de 15.000 RON, respingând ca neîntemeiate celelalte pretenţii civile.

Stabileşte în favoarea Baroului Bistriţa Năsăud suma totală de 390 lei reprezentând onorariu avocat oficiu în camera preliminară şi judecată pentru partea civilă B. D.V., ce se va avansa din fondurile M.J. pentru av. Milea Bogdan. Obligă inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 1.100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Sentinţa nu este definitivă şi ea poate fi atacată în apel la 10 zile de la comunicare, la Curtea de Apel Cluj. Până în acest moment nici una dintre părţi, atât Chiffa, cât şi DIICOT, nu au atacat sentinţa.