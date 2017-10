Pe urmele lui Ţiriac! Larionesi îşi trage pensiune agro-turistică în noul domeniu de vânătoare

Omul de afaceri Traian Larionesi se pregăteşte să facă nişte bani cu noul său domeniu de vânătoare situat în zona Şieu – Măgheruş, despre care n-a suflat o vorbă până acum. Acesta ridică o pensiune agroturistică cu „parc” tematic, unde turiştii sau vizitatorii pot să admire mistreţi, mufloni sau căprioare.

Patronul Frasinul continuă să investească în domeniul de vânătoare din zona Şieu Măgheruş. Spunem zona Şieu Măgheruş pentru că, potrivit informaţiilor obţinute de Gazeta de Bistriţa, domeniul de vânătoare al omului de afaceri s-ar întinde pe teritoriul a 3-4 comune învecinate.

Gazeta de Bistriţa a dezvăluit primele informaţii despre existenţa acestui domeniu de vânătoare în anul 2014, însă de atunci, omul de afaceri n-a suflat nicio vorbă despre această investiţie, făcută sub umbrela „Casa de vânătoare Ursul Brun SRL”.

De curând însă, Casa de vânătoare Ursul Brun a solicitat emiterea avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal – „Construire pensiune agroturistică, alcătuită din două imobile, în localitatea Sărăţel, extravilan, comuna Şieu-Măgheruş”.

Potrivit documentului făcut public de Agenţia pentru Protecţia Mediului, terenul luat în calcul are o suprafaţă de 2.400 de metri pătraţi. Construcţiile se întind pe 350 de metri pătraţi, căile carosabile şi pietonale se vor întinde pe 1.280 de metri pătraţi, iar spaţiile verzi pe 761 de metri pătraţi. De asemenea, proiectul prevede şi amenajarea unui spaţiu de parcare cu 10 locuri.

Pensiunea agroturistică pe care o pregăteşte Larionesi este alcătuită din două imobile: unul va avea 224 de metri pătraţi, iar altul de 126 de metri pătraţi. Regimul de înălţime propus este S+ P+ E+ M, adică clădirile vor avea subsol, parter, un etaj şi mansardă.

Accesul se va face prin drumul judeţean 172 G, printr-un drum de exploataţie agricolă, care, cel mai probabil va fi reamenajat. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a dat undă verde acestui proiect.

Cerbi din Austria şi mufloni din Cehia

Traian Larionesi a oferit, de curând, câteva detalii despre planurile sale, pentru ziarul Timponline. Potrivit acestuia principalul obiectiv al acestui domeniu de vânătoare este de a crea un habitat pentru animalele sălbatice, care vor putea fi vânate pe tot parcursul anului.

Pensiunea pe care o pregăteşte le permite amatorilor de natură şi animale sălbatice să poată să le admire chiar de la balconul camerei lor.

„Vreau să fac ceva deosebit acolo, o fermă de animale sălbatice pentru turism cinegetic, să aibă posibilitatea copiii să meargă să vadă animale sălbatice, fiindcă sunt mulţi care nu au văzut în viaţa lor un mistreţ, un căprior, un muflon. Noi am adus muflon din Cehia şi Slovacia. Am adus cerb din Austria să combinăm cu cerbul carpatin. Pe doi cerbi am dat 11.000 de euro, fiindcă am auzit că, pe timpul imperiului austro-ungar, cerbii carpatini au fost împerecheaţi cu cerbi austrieci şi de-asta avem o genă foarte bună. Am investit mult”, a dezvăluit omul de afaceri pentru Timponline.

Terenul luat în calcul pentru amenajarea acestei pensiuni agroturistice reprezintă o foarte mică parte din suprafaţa pe care a concesionat-o omul de afaceri pentru dezvoltarea domeniului de vânătoare.

Potrivit informaţiilor obţinute de Gazeta de Bistriţa, complexul de vânătoare, la care, se pare, se lucrează încă din anul 2014, se întinde pe 25 de kilometri pătraţi, de pe teritoriul a trei comune: Lechinţa, Galaţii Bistriţei şi Şieu Măgheruş.

Apropiaţii omului de afaceri spun că terenurile au fost concesionate atât de la primăriile celor trei comune, cât şi de la persoane private. Anumite părţi au fost nivelate, curăţate, iar perimetrul a fost îngrădit.

Firma sub umbrela căreia s-a făcut investiţia – cu venituri modeste

În spatele acestei investiţii se află Casa de Vânătoare Ursul Brun SRL, o societate comercială înregistrată în 2014, chiar când se punea pe picioare complexul de vânătoare al omului de afaceri.

Obiectul de activitate este creşterea altor animale. În anul 2016, SRL-ul lui Larionesi raporta doar doi angajaţi. Potrivit ultimelor raportări financiare depuse la ANAF, în anul 2016, Casa de Vânătoare Ursul Brun SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 95.878 de lei şi un profit mai mult decât modest: 2.369 de lei, iar datoriile ajung la 774.378 de lei.

Datorii mari au fost înregistrate şi în 2015: 690.469 de lei şi în 2014: 383.272 de lei.

Fondul de vânătoare cu efectivul cel mai mare de urşi bruni, pe mâna lui Larionesi

Traian Larionesi pare să se fi inspirat la numele firmei de la asociaţia cinegetică pe care o conduce din anul 2008 şi care se numeşte tot „Ursul Brun”. Asociaţia în cauză administrează nu mai puţin de patru fonduri de vânătoare.

Nu de puţine ori, asociaţia în cauză primea cea mai mare cotă de vânătoare dintre toate asociaţiile din judeţ.

Asociaţia Cinegetică „Ursul Brun” administrează două fonduri de vânătoare din Parcul Naţional Munţii Rodnei, unul situat pe teritoriul localităţii Cormaia, iar altul pe teritoriul localităţii de baştină a afaceristului, Anieş.

Cel mai valoros fond de vânătoare pe care a pus mâna Larionesi prin asociaţia pe care o controlează este cel de la Dealul Negru. Asta pentru că are, potrivit specialiştilor, efectivul cel mai mare de urşi bruni din Europa. Numărul mare de urşi bruni a introdus zona pe lista ariilor protejate.

Fondul de vânătoare i-a fost atribuit direct lui Larionesi pentru un deceniu. Redevenţa anuală ce trebuie achitată pentru acest fond de vânătoare este ridicolă. Aceasta nu trece de 5.000 de euro anual, în condiţiile în care au existat asociaţii cinegetice dispuse să ofere şi 25.000 de euro anual pentru administrarea acestui fond de vânătoare.

Asociaţia a fost înregistrată în anul 2008 şi are doar 4 angajaţi. Potrivit bilanţului financiar contabil pentru anul 2014, Asociaţia Cinegetică Ursul Brun a raportat bani lichizi care au intrat în asociaţie în valoare de 130.444 de lei. Datoriile ajung la 63.492 de lei şi sunt formate din redevenţa anuală de 5.000 de euro, la care se adaugă şi alte cheltuieli.

În anul 2013, Asociaţia Cinegetică Ursul Brun, a avut venituri totale de 167.000 de lei şi cheltuieli care ajungeau la 175.000 de lei. În 2012, veniturile treceau de 170.000 de lei.

Andreea Moldovan