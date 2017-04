Pastor penticostal roman din SUA,

Excomunicat de Biserica pentru abuzuri sexuale

Ionica Buia, un episcop penticostal roman din Statele Unite ale Americii, originar din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud a fost acuzat de mai multe femei ca le-ar fi abuzat sexual in urma cu mai multi ani, pe vremea cand ele erau inca minore.

In luna ianuarie, episcopul penticostal Buia a fost excomunicat definitiv de catre Consiliul de conducere al Cultului Penticostal „Church of God”.

In general, Biserica este stalpul unei comunitati, iar cei care o conduc, indiferent de cultul despre care am face vorbire, trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor enoriasilor, sa fie aproape comparabili cu sfintii. Unii dintre acesti capi ai Bisericii, care au misiunea sa transmita cuvantul lui Dumnezeu printre oameni si sa se comporte asemenea Lui, dau dovada ca de fapt sunt cu mult mai slabi decat cei pe care ar trebui sa ii pastoreasca. Sa fie vorba doar de o slabiciune de moment sau sa fie vorba de o pura falsitate in tot ceea ce fac, nimeni nu poate da o explicatie. Cert este ca in ultimii ani, indiferent ca vorbim de Biserica Catolica sau de cea Ortodoxa si mai nou de Biserica Penticostala, crestinismul a fost zguduit de scandaluri sexuale.

In cazul pastorului Ionica Buia nu se poate spune ca a fost vorba de o slabiciune de moment, devreme ce acesta a repetat faptele, agresand sexual niste copile. Faptele sale s-au repetat ani de-a randul pana cand, fetele respective, devenite intre timp femei mature, au decis sa depuna plangeri impotriva lui la politie.

Cazul pastorului Buia a fost un soc pentru comunitate, cu atat mai mult cu cat el parea un om de incredere.

Sapte femei au depus plangeri la politie impotriva lui Ionica Buia, pastorul unei biserici din Dearborn Heights, Detroit, din statul american Michigan. Toate cele sase femei spun ca pastorul le-a abuzat sexual, tradand-le astfel inocenta si increderea.

Laura: „Si-a pus mainile sub costumul meu de baie si a inceput sa ma atinga”

Una dintre victimele pastorului sustine ca a fost violata de acesta in timp ce se aflau in Canada cu ocazia unui eveniment special organizat de Biserica. Pe atunci, fata avea doar 12 ani si jumatate.

Un alt incident a avut loc in anul 1991, pastorul molestand de aceasta data o fata – Laura, pe atunci, in varsta de 13 ani, in timp ce o invata sa inoate. Abia peste 11 ani victima a putut sa vorbeasca despre ce i s-a intamplat pe cand era doar o copila. Prima persoana care a aflat prin ceea ce a trecut a fost sotul ei, chiar inainte de casatorie. Indignarea barbatului a fost foarte mare, insa acesta era mai mult decat convins ca, chiar daca il vor da in vileag pe pastor, nimeni nu ii va crede.

„Motivul pentru care nu am spus a fost pentru ca mi-era rusine. Eram la piscina si el ma ajuta sa invat sa inot. Si-a pus mainile sub costumul meu de baie si a inceput sa ma atinga. Am vrut sa fug si m-a tras spre el. M-a tinut cateva momente”, a povestit Laura.

Lydia – 8 ani: „Am stiut ca este ceva gresit, m-am simtit murdara, m-am simtit vinovata”

In 1996 s-a consumat un alt episod din „peripetiile” sexuale ale pastorului Buia. De data aceasta, pastorul a molestat o femeie care avea atunci 38 de ani, in timp ce erau intr-o masina, alaturi de mai multe persoane, in drum spre o intalnire cu romanii din alte comunitati. Martorii au declarat ca din cauza comportamentului neadecvat al pastorului a fost nevoie ca masina sa fie oprita pentru ca femeia respectiva sa isi schimbe locul.

In acelasi an 1996, pastorul Buia abuzeaza de alte doua fete, surori, pe atunci in varsta de 8 si respectiv 9 ani. Abuzurile se tin lant timp de doi ani. Cele doua surori au tacut si ele timp indelungat, pana au ajuns adulte, nestiind nici macar una ce i s-a intamplat celeilalte.

„Am stiut ca este ceva gresit, m-am simtit murdara, m-am simtit vinovata. Mi s-a spus sa nu spun niciodata nimic, nimanui, pentru ca acela era felul in care ma iubea. Este foarte carismatic, foarte popular, stie sa atraga multimea. Il priveam ca pe o figura paterna”, a declarat Lydia, care avea 8 ani cand pastorul a abuzat-o.



Maria: „Am fost abuzata sexual, am fost violata”

In 1997, Ionica Buia isi incepe asaltul asupra unei tinere – Maria – in varsta de 17 ani. Fata ajunsa de scurt timp in Statele Unite, din Romania, nu-si gasea pacea si linistea in propria familie, asa ca a apelat la pastor pentru consiliere. Dar din nefericire pentru ea, pastorul a inceput sa ii faca avansuri ca mai apoi sa o violeze. Timp de doi ani, Buia a asaltat-o cu telefoane, mesaje si cadouri, in speranta ca ea sa nu vorbeasca. In 2001, Maria avea un prieten, care si-a dat seama la un moment dat ca ceva nu este in regula din cauza comportamentului ei, si o determina sa ii marturiseasca adevarul.

„Mi-a spus «stiu ca poti tine un secret, stiu ca poti fi loiala». Am fost abuzata sexual, am fost violata. L-am privit ca pe un tata. Si alte fete care au fost molestate ar trebui sa aiba curajul sa vorbeasca”, a declarat Maria.

O alta victima i-a cazut pastorului in plasa in 1998, de data aceasta o tanar de 20. Episodul s-a petrecut de Craciun, chiar in casa lui Buia, fata aflandu-se in vizita cu alte cunostinte comune. Potrivit declaratiei tinerei, pastorul a tabarat peste ea in timp ce ea se afla la toaleta. Ea a reusit atunci sa fuga, dar Buia a asaltat-o in continuare cu telefoane, cerandu-i sa mearga „ sa il ajute”. Un an mai tarziu, tanara se casatoreste si ii spune patania sotului ei, care decide sa paraseasca biserica pastorita de Buia.

Initial l-au suspendat

Femeile au aflat una de alta abia in 2011, realizand ca toate au fost la un moment dat abuzate sexual de pastorul lor. Una din victime il acuza pe pastor ca a obligat-o sa faca sex oral.

Pastorul Ionica Buia, o figura carismatica si foarte populara in cadrul comunitatii romanesti neo-protestante din America a negat insa acuzatiile care i s-au adus. Liderii religiosi ai organizatiei Church of God, din care face parte biserica „Aleluia Romanian Church Detroit” pastorita de Ionica Buia, s-au adunat la Detroit in luna august 2011 pentru a analiza situatia. Initial s-a ajuns la un acord cu doua dintre victime, care au acceptat sa nu mai faca plangere la politie, urmand ca pastorul Buia sa fie suspendat timp de un an de zile. Ulterior insa, in luna septembrie, membrii bisericii lui Ionica Buia au decis ca nu sunt destule evidente pentru a-l face pe acesta vinovat de acuzatiile pe care victimele i le aduceau.

Comitetul bisericii a decis insa sa il suspende pe o perioada de sase luni, timp in care el sa beneficieze de consiliere. Nemultumita de decizie, una din victime a cerut o noua audiere conducerii generale. Cererea i-a fost insa respinsa, motiv pentru care victimele si-au cautat dreptatea in instanta, fiind depuse plangeri la autoritatile americane.



Capii Bisericii penticostale au luat decizia finala

In cele din urma, pe 26 ianuarie, Consiliul de conducere al Cultului Penticostal „Church of God” a facut cunoscuta hotararea de a-l excomunica definitiv pe pastorul Buia Ionica. Decizia a fost comunicata de catre episcopii Tim Hill si David Griffis, vicepresedinti ai Cultului „Church of God International”, in Adunarea generala extraordinara a Bisericii Romane Penticostale Alleluia Church of God Pardee, Michigan, SUA.

Liana Muresan

redactie@gazetadebistrita.ro