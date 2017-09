După anunţul numirii celor doi miniştri la Apărare şi Economie, preşedintele PSD a mai făcut un anunţ de ultimă oră: Parlamentul va declanşa cât de curând o anchetă la ANRE.

„Astazi am discutat in coalitie si am aprobat solicitarea premerului, si maine aprobam in plenul reunit , infiintarea unei Comisii de ancheta pe ANRE. E bine sa aflam si noi, si populatia, ce s-a intamplat acolo si care a fost jocul preturilor la energie in ultima perioada.”, a anunţat Liviu Dragnea.

„Au fost identificate probleme in aceasta vara: lipsa unor proceduri efectuate, obligatii legale ale ANRE. Dat fiind faptul ca ANRE e in subordinea Guvernului, singura entitate capabila sa vada ce e in spate este Parlamentul. Guvernul a solicitat Parlamentului o ancheta in acest sens.”, a completat premierul Mihai Tudose.