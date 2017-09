Pacient pus în pericol datorită unui polițist care a amendat un ambulanțier

Un șofer de Ambulanță, care se deplasa în județul Mehedinți, care se deplasa la un caz, a fost ținut în câmp de un polițist. Acesta a lovit un porc mistreț, iar agentul l-ar fi acuzat de braconaj și l-a amendat cu 870 de lei. A fost nevoie să se trimită o altă ambulanță pentru bolnavul la care se deplasa inițial șoferul de la 70 km depărtare.

Potrivit sursei Digi 24, incidentul a fost relatat pe Facebook pe pahina Observ Tot. Ambulanțierul Alin Nărămzoi a declarat că ar fi fost amendat de un șef de post pe nume Tudor.

„În jurul orei 00:50, mă deplasam cu autosanitara la Gârla Mare, la un pacient. Mergând pe drum între Vatra și Gârla Mare, la un moment dat, în față, din partea stângă, mi-a apărut un porc mistreț. Din scurt, în doi-trei metri. (…) Porcul a venit în viteză, eu am dat în frână cât am putut, mașina într-adevăr a frânat. (…) Porcul a murit, eu am oprit, în momentul în care eu mă uitam a apărut și Poliția de Frontieră lângă mine. «Ce s-a întâmplat domnul ambulanțier?» (…) Am sunat la 112, am anunțat șefii noștri ce s-a întâmplat (…) Domnul polițist ne-a făcut braconieri (…), ne-a zis să lăsăm salvarea acolo, în câmp, noaptea, și să plec cu dânsul la Vânju Mare să-mi ia probe. (…) Mi-a dat amendă, 870 de lei, mi-a zis că nu am adaptat viteza la condițiile de drum”, a spus șoferul de Ambulanță.

Potrivit acestuia, agentul de poliție l-ar fi sancționat și cu șase puncte de penalizare.

„Eu am plecat acolo să salvez omul acela, nu am plecat să omor porcul. Nu știam eu că o să-mi iasă un porc în doi metri în față. Și n-am putut să-l evit, că și eu aș fi vrut să-l evit și să nu-mi fărâme salvarea”, a mai povestit șoferul.

Asistenta de pe ambulanță a spus: „Primul echipaj a venit cam după 20 de minute, ne-au spus să stăm acolo până vine șeful de post. Am mai stat încă 20 de minute până a venit și seful de post. Acesta a zis că nu trebuie să plecăm. Noi am sunat directorul, pentru că n-am putut să plecăm, ne-au ținut aproape două ore acolo. Șeful de post ne-a spus: «Nu cumva facem braconaj cu ambulanța?» I-am spus că nu-mi vine să cred ce mă întreabă. Cum să facem așa ceva? Eu de 14 ani lucrez la Ambulanță și nu mi s-a mai întâmplat! A fost primul porc pe care l-am și lovit”.