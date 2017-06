Ovidiu Crețu vorbeste despre motivele ce au stat la baza excluderii lui Pomohaci de la spectacol

Interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci, care este în același timp și preot, nu va mai fi invitat în calitate de artist la Târgul Mare al Bistriței, ce va avea loc în perioada 19-27 august, a anunțat joi, într-o conferință de presă, primarul acestui municipiu, Ovidiu Crețu.

Decizia vine ca urmare a acuzațiilor aduse săptămâna trecută preotului de o publicație din Cluj, potrivit cărora Cristian Pomohaci ar fi încercat să corupă sexual un tânăr care la acea dată ar fi fost minor, acuzații care sunt anchetate în prezent de polițiști și procurori.

Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, s-a declarat „șocat” de informațiile făcute publice și spune că a cerut Centrului municipal de cultură să nu semneze contractul cu Cristian Pomohaci.

„Eu cred că civilizat este să păstrăm o anumită reținere, dar, pentru orice eventualitate, am cerut Centrului municipal de cultură să nu semneze contractul cu Cristian Pomohaci, având în vedere situația delicată în care este. Îmi exprim, pe de o parte, totala surprindere, șocul chiar pe care l-am avut când am citit, părerea de rău că un interpret de muzică populară foarte celebru, un preot este în această situație. Sper ca adevărul să nu fie cel pe care l-am auzit, să fie totuși o greșeală sau, cum se spune, o făcătură. Dar, pentru orice eventualitate, am luat această măsură”, a spus Crețu.

Pomohaci ar fi trebuit să urce pe scena Târgului Mare al Bistriței în data de 21 august, alături de Maria Dragomiroiu.

Întrebat despre suma pe care a cerut-o Cristian Pomohaci pentru a cânta la Bistrița, edilul a spus că nu cunoaște acest aspect, dar a adăugat că toate contractele cu artiștii ar fi confidențiale.

Cristian Pomohaci este originar din județul Bistrița-Năsăud, din comuna Rebrișoara, și slujește ca preot în satul Moșuni din județul Mureș.

Sursa: Agerpres.ro