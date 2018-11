Ovidiu Crețu: Candidatul va fi hotărât de către forurile conducătoare ale PSD! Dacă voi candida sau nu… așteptăm

După ce primarul Ovidiu Crețu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, proiectele finanțate cu bani europeni pe care municipalitatea le va derula în continuare, el a fost întrebat dacă și le asumă în perspectiva unei noi candidaturi la alegerile din 2020. Răspunsul edilului nu a fost unul categoric, lăsând să se înțeleagă faptul că nu dezagrează ideea unui nou mandat. Deocamdată însă, așteaptă decizia conducerii PSD, care va fi luată în baza unor sondaje de opinie.

Ovidiu Crețu, primarul municipiului Bistrița, se arată convins că rețeta de succes pentru a câștiga un mandat în fruntea unei primării nu sunt realizările unui edil, ci programul cu care acesta se prezintă în fața alegătorilor în timpul campaniei electorale..

„Nimeni nu te votează pentru ceea ce ai făcut. Nu am fost votat în niciuna din cele trei runde de alegeri pentru ceea ce am făcut. Oamenii m-au votat pentru programul cu care am ieșit, program pe care l-am făcut, program pe care l-am prezentat și am arătat că sunt în stare să realizez acel program. Eu consider, și nu numai eu, că astfel se iau voturi. Aceste proiecte pe care le-am discutat sunt proiectele europene ale primarului Ovidiu Crețu din 2016. Nu am ieșit în fiecare zi, nu v-am dat poze frumoase cu proiectele spunând: uitați ce frumos facem, pentru că ele sunt în situația aceasta.

Am muncit la ele timp de 4 ani, poate și mai mult de 4 ani. Dacă nu se schimbau ghidurile și rămâneau cele dinainte defilam acuma, lejer. Din păcate nu este așa. Am muncit foarte mult și muncim în continuare și în acest mandat de primar a lui Crețu Ovidiu se vor realiza aceste lucruri. Poate că nu finalizăm toate proiectele… poate că!„, a afirmat Ovidiu Crețu.

Întrucât în urmă cu câteva luni președintele PSD Bistrița-Năsăud Emil Radu Moldovan a afirmat public că social-democrații bistrițeni îl pregătesc pentru candidatura la Primăria Bistrița pe actualul viceprimar al municipiului Cristian Niculae, Ovidiu Crețu se ferește să recunoască deschis faptul că și-ar mai dori un mandat de primar.

„Dacă voi candida sau nu, asta este o altă problemă pe care nu o abordez aici. Candidatul va fi hotărât de către forurile conducătoare ale PSD, în baza unor sondaje de opinie. Așteptăm să vină vremea respectivă. Deocamdată nu a venit!„, a declarat Ovidiu Crețu.