Organizezi un party? Iata de ce sa te aprovizionezi cu bauturi online!

Petrecem, aniversam, serbam, iesim si ne distram. Nu sunt foarte multe momente ca acestea, ce-i drept, insa consumul moderat de alcool insufleteste orice eveniment la care luam parte. Pentru a putea elibera distractia, in cazul in care organizezi o petrecere, ai doua variante: sa astepti la coada casei de marcat a hipermarketului sau sa comanzi bauturi online. Tocmai de aceea, in randurile urmatoare vei gasi diferite situatii care vor putea fi rezolvate mult mai eficient alegand varianta unui site profesionist de bauturi online.

Teambuilding sau petrecere la birou

Daca organizezi un party pentru colegii de birou, fie la sediu sau in deplasare, va trebui sa te aprovizionezi foarte bine in ceea ce priveste alcoolul, in special daca este vorba de un colectiv numeros, iar colegii tai sunt tineri. Astfel, sortimentele de bauturi trebuie sa fie variate si in diverse cantitati. Poti face o lista cu care sa mergi in marile magazine, insa suma finala va fi mai mare decat cea pe care o poti plati daca apelezi la o firma de bauturi online. In plus, diversele tipuri de alcool ar putea fi greu de gasit la hipermarket, iar drumurile multe si caratul tuturor produselor te vor descuraja. Online, lucrurile sunt simple: bifezi sortimentele din lista, cantitatile aferente, faci comanda si astepti sa fie livrate exact la adresa aleasa.

Aprovizionarea barului de acasa

In cazul in care iti place sa primesti musafiri si sa ii rasfeti cu licori alese, barul tau de acasa trebuie sa fie aprovizionat cu bauturi din cele mai fine. Sunt sanse destul de slabe sa poti gasi whiskey pretentios sau cognac fin intr-un magazin cu produse diverse, indiferent de cat de mare este acesta. In plus, vei avea nevoie si de cateva sortimente de alcool speciale pentru cocktail, iar acestea se gasesc numai la importatori. Astfel, cel mai simplu este sa “rasfoiesti” oferta de bauturi online si sa alegi de acolo exact produsele care sa te ajute sa faci o impresie buna.

Party-ul de Revelion

Ca-n cazul oricarei petreceri, cantitatea si diversitatea bauturilor va depinde de numarul de persoane, insa petrecerea de Revelion este speciala. Fie ca ati ales o locatie la munte, fie ca ati ramas in oras, daca organizezi un party in perioada sarbatorilor stii foarte bine cat de aglomerate sunt magazinele. Daca in orice alta perioada ti-ar fi fost greu sa gasesti sortimente anume de bauturi, acum probabil ca nu vei mai apuca nici whiskey-ul clasic sau vinul pe care l-ai gasit mereu acolo. In plus, sampania va fi prima care va disparea, asadar cel mai simplu este sa intri pe un site de bauturi online si sa astepti ca produsele sa-ti fie livrate acasa ori la locatia party-ului.

Daca vrei sa gasesti cea mai buna oferta de bauturi online, catalogul www.beicevrei.ro este extrem de diversificat. Vinuri fine, whiskey de cea mai buna calitate, vodca, gin, rom, tequila, cognac, bere, bitter si orice alt sortiment de licoare pentru inceperea petrecerii. Acest catalog exceptional de bauturi online realizat de specialistii Beicevrei.ro in decursul a 20 de ani de experienta pe piata din Romania cuprinde atat variante accesibile tuturor, cat si specialitati alcoolice alese pe sranceana, precum Remy Martin, Cointreau, Armand de Brignac sau Kavalan.

Pe langa avantajele expuse mai sus, daca alegi bauturile online de la Beicevrei.ro te vei bucura si de transport gratuit pentru orice comanda, indiferent de valoarea sa, in Bucuresti si Judetul Ilfov, iar pentru alte orase din Romania vei beneficia de transport gratuit la comenzi de peste 200 de Lei.