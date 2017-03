Eugen Nicolicea va supune analizei grupului PSD iniţiativa sa legislativă privind organizarea referendumului

Preşedintele Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a anunţat astăzi că va supune analizei grupului PSD iniţiativa sa legislativă privind organizarea referendumului, după ce va avea forma finală a textului.

„Evident că la grup, după ce ai o formă finală, o prezinţi, nu prezinţi altceva. Deocamdată nu am făcut o astfel de propunere. Probabil că săptămâna viitoare, când găsim o formă finală, o vom da grupului, grupul va analiza dacă o va susţine sau nu. Ceea ce am încercat noi este altfel decât s-a făcut până acum, adică o consultare preliminară ca să luăm păreri şi puncte de vedere de la toată lumea şi să venim cu o propunere îmbunătăţită de la început. După ce vom avea o formă finală se depune la grup. Preşedintele PSD, domnul Dragnea, are un cuvânt foarte important de spus, ca să nu zic că are şi drept de veto”, a declarat Nicolicea, la Palatul Parlamentului.

Acesta a organizat o a doua dezbatere în cadrul Comisiei juridice pe proiectul de lege pe care l-a iniţiat cu privire la modificarea legii referendumului.

Potrivit iniţiativei legislative, poporul român îţi exercită suveranitatea naţională prin referendum cu caracter decizional, cu privire la revizuirea Constituţiei şi demiterea preşedintelui României conform EVZ.ro

O altă prevedere a acestei iniţiative menţionează că preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes naţional, iar rezultatul acestuia este consultativ.

Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a afirmat că va mai avea o discuţie cu colegii săi din comisie cu privire la neintroducerea unui alt eveniment simultan cu referendumul decizional, dar şi pentru a se analiza dacă anumite prevederi din Constituţie îi limitează preşedintelui atribuţiile în materie de referendum.

Săptămâna trecută, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a organizat o dezbatere publică în cadrul căreia Nicolicea şi-a prezentat proiectul legislativ pentru modificarea Legii referendumului.

În replică, preşedintele Klaus Iohannis a spus că el crede că “sunt şi alte lucruri mai importante despre care ar trebui să se discute în Parlament”. “Nu mi se pare o iniţiativă grozavă, dar Parlamentul are toată libertatea să discute ce crede că este necesar”, a adăugat Iohannis.