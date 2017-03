O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj atacată: „De ce esti atat de cretina, si nu realizezi ca Dragnea – Tariceanu, sunt niste viermi ai politicii romanesti!?”

Judecatoarea Adina Daria Lupea (foto) de la Curtea de Apel Cluj a facut public un mesaj socant primit pe Faceobook, in privat, dupa ce a acordat un interviu pentru Lumeajustitiei.ro in care a explicat ca decizia CCR in privinta anchetei DNA pe adoptarea OUG 13/2017 este una corecta si ca si-ar fi dat demisia de onoare daca ar fi fost in locul Laurei Kovesi.

Este un mesaj care, in mod normal, ar trebui sa ii faca pe procurori sa se sesizeze si sa declanseze o ancheta pentru amenintare impotriva autorului, mai ales ca Adina Daria Lupea a dezvaluit identitatea acestuia. Astfel, fanul sefei DNA, care ulterior si-a sters contul de Facebook, ii explica judecatoarei ca “20 ca tine” nu fac nici macar cat “o singura LCK”, o catalogheaza ca fiind “cretina”, “nemernica” si “nenorocita” si o atentioneaza ca cel putin zece milioane de romani vor iesi in strada si ii vor linsa pe cei care se vor atinge de Kovesi. Acelasi individ, dupa ce a fost instiintat ca va fi raportat la Facebook, ii transmite Adinei Daria Lupea ca este o “judecatoare cu J de la JEG”.

Iata mesajul facut public de Adina Daria Lupea:

„Am decis sa fac public unul din mesajele pe care le-am primit in particular dupa articolul din Lumea Justitiei. Astazi mi-am activat dupa cateva zile wi-fi-ul pe telefon si am gasit mai multe. Individul se numeste Liviu Hagiu! Ca sa stiti si voi…

‘Esti o nemernica, ce doreste raul acestei tari…. De ce nu iesi in strada, intr-o duminica seara, langa protestatari, sa le explici cat de ‘desteapta‘ esti!?…. De ce esti atat de cretina, si nu realizezi ca Dragnea – Tariceanu, sunt niste viermi ai politicii romanesti!?…. Oare tu, iti dai seama ca, 20 ca tine, inseamna mai putin decat o singura LCK!?…. Tu stii, nenorocito, ca cel putin 10 milioane de romani, vor iesi in strada si-l vor linsa pe acel care se atinge cu un deget de LCK!?…. Mars in pizda ma-ti, si fa-le cate o felatie lui Dragnea, Tariceanu, Ghita, Sova, Hrebenciuc, Ponta, Ilie Sarbu, Mazare, Voiculescu 1, si 2, Serban Nicolae, ‘Ciordache‘, Tudorel…….si toti ceilalti pana la 150, care au pradat Romania, si tu nu esti de acord sa plateasca faradelegile…..‘”

Dupa primirea acestui mesaj, judecatoarea Lupea l-a instiintat pe fanul lui Kovesi ca va fi raportat la Facebook. Invectivele insa au continuat:

“Care e motivul pentru care ma raportezi la facebook!?…..Sunt cumva prea multe felatii de facut!?…..Lasa ca tu te descurci. Esti o profesionista…..Judecator, cu ‘J’ de la JEG…. Mars, sluga a ‘pisdistilor’…..”