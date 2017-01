Numărul membrilor ADI Apă-Canal scade, după ce Chiochişul şi-a declarat oficial independenţa! Alte patru comune bistriţene nu fac parte din asociaţie

În noiembrie anul trecut, aleşii locali din Chiochiş au aprobat iniţiativa primarului comunei, Vasile Adrian Silaşi, ca unitatea administrativ teritorială să nu mai facă parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Apă-Canal Bistriţa-Năsăud. Asta după ce mult promisa racordare la reţeaua de alimentare cu apă întârzie de ani de zile, în condiţiile în care apa din fântânile existente pe raza comunei Chiochiş este ori nepotabilă, ori prea puţină din cauza secetei din ultimii ani.

În decembrie, edilul din Chiochiş a înştiinţat şi oficial ADI Apă-Canal despre intenţia de a părăsi asociaţia. Acum nu mai lipseşte decât votul celorlalţi membri ai ADI ca ieşirea să devină una concretă. Din ADI Apă-Canal BN lipsesc alte patru comune din judeţ: Romuli, Monor, Silivaşu de Cîmpie şi Urmeniş.

Săptămâna aceasta este supus spre aprobarea consilierilor judeţeni un proiect de hotărâre care vizează mandatarea preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a ADI Apă-Canal pentru retragerea din asociaţie a comunei Chiochiş.

Aleşii din Chiochiş au pus punctul pe „i” încă de acum două luni

Consiliul local al comunei Chiochiş a decis într-o şedinţă extraordinară din luna noiembrie să părăsească ADI Apă-Canal Bistriţa-Năsăud,din cauza nemulţumirilor exprimate de către reprezentanţii administraţiei publice locale cu privire la beneficiile inexistente pentru comună de pe urma asocierii. Asta în condiţiile în care, AGA ADI Apă-Canal a decis ca unităţile administrativ teritoriale din mediul rural să plătească, începând cu anul 2016, o contribuţie majorată de la 3.000 lei/an, la 9.000 lei/ an.

„Am prezentat în faţa celor unsprezece consilieri locali un proiect de hotărâre ce cuprinde situaţia Chiochişului şi a celorlalte nouă sate, după nouă ani de aşteptări. Suntem de şapte ani în ADI Apă-Canal, plătim cotizaţii şi încă nu am beneficiat de nimic. Până anul trecut contribuţia noastră a fost de 3.000 de lei anual, iar prin hotărâre AGA a ADI Apă-Canal contribuţia pe acest an a fost fixată la 9.000 de lei. Din punctul meu de vedere, am transmis aleşilor locali că ADI Apă-Canal este inoperabil”, declara în toamna anului trecut primarul Vasile Silaşi.

În opinia edilului, localitatea trebuie să se bazeze pe proiecte locale care să acceseze bani europeni.

„În acest moment ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă în ceea ce priveşte apa curentă, dar mai ales canalizarea, aşa că singura noastră şansă rămâne Bruxellesul, Comisia Europeană”, a mai spus el.

Reţele de apă nu, apă potabilă cu semnul întrebării

Situaţia a devenit critică la Chiochiş, după ce Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a confirmat că apa de la fântânile publice din trei sate ale comunei – Chiochiş, Cheţiu şi Bozieş – nu mai este potabilă.

Vestea a fost cu atât mai cruntă cu cât niciunul din cele 10 sate componente nu are reţea de alimentare cu apă potabilă, iar potrivit DSP Bistriţa-Năsăud, nu este exclus ca şi fântânile gospodăriilor particulare să aibă probleme.

„În cursul lunii octombrie am solicitat analiza probelor de apă de la trei fântâni publice din comuna Chiochiş. Acum fântânile sunt folosite numai pentru animale. Mai sunt fântânile particulare, dar nu ştiu cât ne vor putea ajuta. Cele mai mari probleme le avem în satele Cheţiu, Strugureni şi Manic, care mai ales în perioade de secetă nu au nicio resursă de apă”, a declarant, în decembrie anul trecut pentru Gazeta de Bistriţa, Vasile Silaşi, primarul comunei Chiochiş.

Răspunsul de la DSP, care a venit pe data de 11 octombrie, atesta că parametrii microbiologici analizaţi sunt necorespunzători. Vestea de la DSP a venit pe fondul unei nemulţumirimai vechi a locuitorilor din Chiochiş, care sunt supăraţi că mult promisa racordare la reţeaua judeţeană de alimentare cu apă întârzie de ani de zile. De fapt, rezultatul analizelor primit de la Direcţia de Sănătate Publică a fost cireaşa de pe tortul nemulţumirilor oamenilor din Chichiş, fapt care a dus la decizia de retragere din ADI Apă-Canal.

Nu există nici un metru de reţea, dar cotizaţii au tot plătit

În comună niciun sat nu este racordat la vreo reţea de alimentare cu apă. Există un proiect început în 2007, în localităţile Chiochiş şi Strugureni, finalizat în proporţie de 85%, pentru care însă nu s-a mai obţinut finanţare pentru punerea în funcţiune, o investiţie neterminată care a costat aproximativ două milioane de lei. În a doua etapă a master-planului erau prevăzute toate cele 10 sate, cu finalizarea reţelei realizate parţial în cele două localităţi menţionate.

„Suntem de şapte ani în ADI Apă-Canal, plătim cotizaţii şi încă nu am beneficiat de nimic din această asociere. Până în 2015 contribuţia noastră a fost de 3.000 de lei anual, iar prin hotărâre AGA a ADI Apă-Canal contribuţia pe acest an a fost fixată la 9.000 de lei”, declara anul trecut primarul Vasile Silaşi.

Contribuţia nu este achitată nici în acest moment de primărie, iar edilul din Chiochiş spune că suma aferentă anului 2016 nu o va plăti, în condiţiile în care comuna nu a avut nici un beneficiu de pe urma ADI Apă-Canal, şi ba mai mult, nici măcar nu are un metru de reţea introdusă în nici un sat component.

În ceea ce priveşte introducerea reţelei de apă şi canalizare în satele componente ale comunei Chiochiş, primarul Adrian Silaşi spune că are în pregătire un proiect pe această temă pe care intenţionează să îl depună la Ministerul Dezvoltării pentru a obţine fonduri prin PNDR.

„Este mult mai uşor să faci şi implementezi un proiect de 25 de milioane de euro, decât unul de 60 de milioane de euro şi să mai şi depinzi de cineva”, a conchis primarul Silaşi.

Se va modifica master-planul

Operatorul reţelei de alimentare cu apă şi canalizare al judeţului, Aquabis, precizează că în urma retragerii comunei din ADI va trebui refăcut întreg master-planul judeţean, cu eliminarea localităţilor în cauză şi a fondurilor alocate. Noul master-plan va trebui din aprobat din nou de către minister.

La rândul său, conducerea ADI Apă-Canal a precizat că în situaţia dată, comuna îşi va asuma consecinţele ce decurg din luarea acestei decizii, precizând că pentru ieşirea din asociere trebuie parcursă procedura prevăzută în astfel de cazuri.

Comuna Romuli are serviciu propriu şi tarife mici

Faptul că Chiochişul nu mai doreşte să facă parte din ADI Apă – Canal, nu ar fi o premieră. În afara acestei asociaţii este şi comuna Romuli, unde administraţia locală a înfiinţat un serviciu propriu. Potrivit primarului Ioan Moniţa, serviciul funcţionează din 2013, iar tarifele sunt la circa jumătate din cele practicate de Aquabis.

De pe lista ADI Apă-Canal lipsesc însă încă alte trei comune din judeţul Bistriţa-Năsăud, însă situaţia lor este oarecum mai specială. Este vorba despre Monor, Silivaşu de Cîmpie şi Urmeniş, comune care se află situate în partea de sud a judeţului şi foarte aproape de judeţul Mureş. În condiţiile în care reţelele de apă se alimentează de la cursuri de apă care sunt afluenţi ai râului Mureş, aceste comune sunt arondate la regia de apă a judeţului Mureş.

Potrivit primarilor acestor comune, şi atunci când au implementat proiectele de introducere a reţelelor de apă-canalizare, tot ce a ţinut de documentaţii şi avizare, acestea au fost obţinute de la instituţiile din judeţul vecin.