Mugur Isărescu: ,,Criza globaă ne-a arătat limitele cunoștințelor

Criza globala ne-a aratat limitele cunostintelor si faptul ca politica monetara este inca departe de a fi o stiinta, a spus joi Guvernatorul BNR Mugur Isarescu, in cadrul prezentarii susținute la Summitul Good Governance, gazduit la BNR. Isarescu a mai abordat tema intrarii Romaniei in zona euro, din perspectiva regionala si a problemelor care trebuie rezolvate in economiile care vor sa adere la euro.

Schimbarea atitudinii fata de adoptarea monedei euro este sustinuta, de asemenea, de considerente specifice fiecarei tari, a mai aratat joi Guvernatorul in discursul sau. Pentru Romania, intrebarea este „cand”, nu „daca” vom adopta euro.

5 Noi State Membre au adoptat deja euro: Slovenia (2007), Slovacia (2009), Estonia (2011), Letonia (2014), Lituania (2015)

Acestea sunt tari mici cu regimuri de curs valutar fix sau cvasi-fix in vigoare, care dispun de un nivel relativ ridicat de convergenta reala.

Ce a mai spui joi Israescu:

Tarile mari cu un regim flexibil de curs de schimb, cum ar fi Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Romania, sunt mai precaute in ceea ce priveste adoptarea monedei euro. Adoptarea monedei euro reprezinta o schimbare fundamentala a modului in care opereaza economia pentru o tara cu un curs de schimb flexibil si care se bucura de o politica monetara independenta.

De ce sa precautie in ceea ce priveste adoptarea monedei euro? Zona monetara unica nu este un loc pentru economiile cu probleme de competitivitate sau pentru cele cu piete rigide. Prin urmare, reformele structurale reprezinta o conditie prealabila pentru a adera cu succes la moneda unica.

Avantajul costurilor minuscute ale imprumuturilor nu mai poate fi luat in considerare. Integrarea comerciala stransa cu zona euro a fost realizata indiferent daca a adoptat sau nu moneda unica

Economiile Europei Centrale si de Est care au avut regim flotant al cursului au trecut prin contractii economice relativ mai usoare decat cele cu regimuri de curs valutar fixe.

Tarile care au trecut la euro au acum costuri directe asociate cu criza datoriilor suverane si cu mecanismele de solutionare a crizei

Politic, a mai spus Isarescu, este dificil de justificat contributiile pe care tarile le au de adus in beneficiul tarilor relativ mai bogate- a se vedea prabusirea guvernului Radicova din SK (N.Red: in octombrie 2011, guvernul de dreapta al Ivetei Radicova a cazut in urma disensiunilor privind participarea Slovaciei la ajutorul financiar destinat statelor indatorate din zona euro).

O perioada de asteptare mai lunga poate fi justificata avand in vedere experientele istorice recente (Grecia), mai considera guvernatorul BNR.

„Nimeni nu contesta ca, pe termen lung, este in interesul tarilor sa adopte moneda euro. Avantajele sunt legate de : corelatia inalta a ciclului de afaceri si integrarea pietei, iIntrarea intr-o zona de stabilitate s.a.. Totusi, beneficiile adoptarii euro nu sunt neconditionate, prin urmare este important sa te asiguri ca acele criterii de convergenta nominala sunt realizate pe o baza durabila, Trebuie sa atingi un anumit grad de convergenta a venitului pe cap de locuitor inainte de trecerea la euro pentru ca o diferenta mare de convergenta poate complica gestionarea ciclului de afaceri in absenta unei politici monetare independente”, mai crede Isarescu.

Potrivit acestuia, este important sa dispui de istrumente alternative pentru a prelua politica monetara in cazul in care sunt necesare corectii. „Buna guvernare inseamna mai mult decat aplicarea mecanica a unor texte din manuale. Realitatea de zi cu zi se dovedeste adesea mai complexa decat imaginatia teoreticienilor”, a conchis joi Guvernatorul.

Anterior, Guvernatorul a mai discutat despre ipoteza adoptarii monedei unice.

„In prezent, cel mai mare pericol este incetatenirea ideii ca adoptarea euro e doar o schimbare de bancnota si ca e doar responsabilitatea BNR. E vorba de o schimbare culturala”, spunea atunci Isarescu.

Cu motivatii dintre cele mai bune, Romania obisnuieste de deraieze repede de la politicile macro. „Problema noastra e ca nu facem reforme structurale. Credibilitatea poate fi pusa sub semnul intrebarii daca angajamentul formal nu este insotit de un plan de actiune detaliat, care sa aiba o sustinere explicita”, mai explica Guvernatorul relatează Hotnews.