Modificări legislative cu dedicaţie, îmbrăcate în legalitate! CJ BN, la un pas de realizarea celei de-a doua gropi de gunoi de la Tărpiu

Senatul a adoptat recent un proiect iniţiat de mai mulţi parlamentari PSD care, sub scuza crizei lemnului de foc care afectează România, prevede, printre altele, ca autorităţile locale să poată obţine mai uşor suprafeţe de pădure pentru a le transforma în depozite de deşeuri. Această prevedere vine ca o mănuşă autorităţilor judeţene din Bistriţa-Năsăud care se pregătesc să „planteze” o groapă de deşeuri în inima unei păduri din Tărpiu. Numai că pentru asta trebuia să obţină nişte acorduri pentru scoaterea din fondul forestier a unei suprafeţe importante de pădure.Fiind vorba despre o groapă de gunoi, scoaterea din fondul forestier a suprafeţei de pădure necesare era însă o problemă. S-a rezolvat însă cu ajutor de la partid.

Situaţia depozitului este una delicată, deoarece terenul pe care ar trebui să se construiască următoarele celule prezintă alunecări. Drept urmare, autorităţile au fost nevoite să caute alte soluţii, inclusiv au încercat să achiziţioneze teren de la proprietarii din zonă. Oamenii au refuzat însă, aceştia considerându-se afectaţi deja de existenţa primei gropi construită în mod defectuos.

La finele anului trecut administraţia judeţeană a găsit o soluţie, şi anume amplasarea celulei 2 într-o pădure din apropiere primei gropi. Numai că s-a ivit o problemă, şi una mare de tot, fiind vorba de faptul că nu poate fi scoasă din fondul forestier nici o suprafaţă de pădure pentru amplasarea vreunui depozit de deşeuri. Dar cum zidurile sunt făcute să fie sărite, administraţia judeţeană a apelat la conducerea PSD pentru a-i da o mână de ajutor. Şi cum era pe tapet un proiect de modificare a Codului Silvic, nu a fost prea greu de a mai introduce o modificare în plus. Aşa… ca pentru Bistriţa-Năsăud.

Faptul că s-au făcut intervenţii pentru a se ţine cont şi de problema de la Tărpiu a fost recunoscut chiar de Radu Moldovan, preşedintele CJ BN, în cadrul unei şedinţe a legislativului judeţean din luna martie.

„Împreună cu colegii din consiliu am început să facem demersuri pentru începerea construcţiei celulei a doua ca să ne încadrăm în termene… am văzut neplăcerile create pentru populaţia din zonă vizavi de mirosuri şi alte lucruri care se produc datorită existenţei celulei acolo. Am făcut cu colegii de la direcţia Tehnică şi o propunere către Ministerul Apelor şi Pădurilor care să completeze legea Codului Silvic unde era prevăzută posibilitatea de a scoate din Fondul Silvic anumite suprafeţe de pădure pentru lucrările de interes regional în ce priveşte reţelele de gaz, electricitate şi aşa mai departe. I-am rugat să completeze şi cu proiectele legate de deşeuri! Am fost cu primarul din Dumitra şi am văzut în vecinătatea celulei noastre o zonă plată, într-o pădure unde am putea să avem perdea forestieră de 10-15 metri şi celula să fie construită în interior, sigur respectând Codul Silvic, plantând o altă suprafaţă de pădure în altă parte”,a declarat Radu Moldovan.

Modificare cu ţintă directă

Urmarea s-a văzut odată ce proiectul, iniţiat de PSD sub pretextul crizei lemnelor de foc, a ajuns în urmă cu două săptămâni pe masa senatorilor, spre aprobare.

Proiectul de lege a trecut de Senat,acumgăsindu-se la Camera Deputaţilor în procedură de urgenţă, iar iniţiatorii vor să ajungă la promulgare în mai puţin de două săptămâni.Iniţiativa a fost depusă la Senat pe 26 aprilie şi a primit susţinerea Guvernului sub rezerva modificării anumitor articole.

În 12 iunie, cu doar două zile înainte ca miniştrii PSD să demisioneze din Guvern, proiectul de lege care vizează modificarea Codului Silvic a trecut de Senat. A doua zi a fost înregistrat la Camera Deputaţilorşi i s-a aprobat parcursul legislativ în procedură de urgenţă.

Proiectul de modificare a Codului Silvic are însă mai multe prevederi controversate, iar printre acestea se numără şi simplificarea procedurii de trecere a pădurilor aflate în fondul forestier naţional în subordinea autorităţilor locale şi introducerea posibilităţii de transformare a acestora în depozite de deşeuri.

Astfel, articolul 37 din Codul Silvic prevede la alineatul (1), litera e), faptul că:

„Pot fi scoasedefinitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesarerealizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări şi obiective:

e) surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse convenţionale sau regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, parcuri recreative, parcuri tematice şi/sau educaţionale, precum şi lucrări şi/sau construcţii hidrotehnice şi de piscicultură”.



Conform modificărilor aduse de iniţiatori, alineatul cu pricina are următorul conţinut:

„surse şi reţele de apă şi de canalizare, inclusiv ape minerale, surse şi reţele de energie din resurse convenţionale sau regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interesjudeţean şi local, parcuri recreative, parcuri tematice şi/sau educaţionale, situri arheologice înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, monumente istorice, CENTRE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR, precum şi lucrări şi/sau construcţii hidrotehnice şi de piscicultură”

Pe lângă faptul că ar avea posibilitatea să scoată definitiv şi fără bătăi mari de cap suprafaţa de pădure necesară realizării celei de-a doua celule a depozitului ecologic de la Tărpiu, administraţia judeţeană bistriţeană nu este obligată, conform prevederilor deja existente în Codul Silvic, să dea în schimbul suprafeţei de pădure un teren de 3 ori mai mare şi de 5 ori mai valoros, ci unul „cel puţin egal ca valoare şi ca suprafaţă” pentru a transforma pădurea vizată în depozit de deşeuri.

Zero Waste: Vrem păduri, nu gropi de gunoi şi incineratoare!

Imediat după ce Senatul a dat undă verde proiectului de lege, Zero Waste România a iniţiat o petiţie publică adresată deputaţilor care urmează să voteze în plen proiectul de modificare a Codului Silvic, care conţine şi prevederile mai sus amintite. Până în acest moment, proiectul, în forma adoptată de Senat, a primit un raport favorabil din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor. Din cei 23 de deputaţi prezenţi la lucrările Comisiei, doar unul a votat împotrivă.

Iată însă ce spun cei de la Zero Waste în petiţia adresată deputaţilor:

„Vrem păduri, nu gropi de gunoi şi incineratoare!Vă solicităm să nu susţineţi modificarea articolului 37, alineatul (1), litera e) din propunerea legislativă 230/2017, care include ”centrele de management integrat a deşeurilor” pe lista obiectivelor existente.

În timp ce România eşuează lamentabil în a propune soluţii reale pentru fenomenul dispariţiei suprafeţelor împădurite, practică în acelaşi timp o politică de investiţii în gropi de gunoi şi incineratoare, respectiv instalaţii de valorificare energetică a biomasei. Aceasta este contrară cu cea promovată de Comisia Europeană care prin comunicări recente a recomandat investiţii în nivelurile superioare din ierarhia deşeurilor, în conformitate cu economia circulară.

De ce este important?În regim de urgenţă şi sub falsul pretext al crizei lemnului de foc, PSD intenţionează să dea liber la transformarea pădurilor în gropi de deşeuri, simplificând procedura de trecere a pădurilor aflate în fondul forestier naţional în subordinea autorităţilor locale şi introducerea posibilităţii de transformare a acestora în depozite de deşeuri.

Legea iniţiată de deputatul PSD de Bistriţa, Doina Pană, este cu dedicaţie pentru extinderea gropii de gunoi de la Tărpiu, din acelaşi judeţ, care a creat numeroase probleme de sănătate cetăţenilor din zonă.

Contrar opoziţiei localnicilor, Consiliul Judeţean condus de PSD a planificat deja distrugerea a circa 20 de hectare de pădure pentru deschiderea a două noi celule de depozitare a gunoaielor, în cadrul proiectului SMID, dezvoltat pe fonduri EU in valoare de 160 de milioane de lei.

Dragi prieteni, avem nevoie de sprijin pentru a expune, dincolo de falsele argumente invocate de iniţiatori, un proiect de lege cu dedicaţie, care nu doar că ne lasă fără păduri, dar susţine amenajarea de gropi mamut de gunoi”.