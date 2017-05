Mis Grup dă în judecată Ministerul ce l-a finanţat cu 2 milioane de lei

Patronul de la Mis Grup SRL, Emil Iugan se luptă la Curtea de Apel Cluj pentru a recupera aproape o jumătate de milion de lei după ce Guvernul a stabilit că acesta şi-a bătut joc de fondurile europene. Fără alte introduceri, este lesne de înţeles că firma este reprezentată de către avocatul Liviu Olariu. Situaţia în care s-a ajuns a fost generată de către un denunţ formulat de o persoană ce ştia că în urmă cu câţiva ani, Mis Grup a primit de la Ministerul pentru Societatea Informaţională- Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale puţin peste 2 milioane de lei, sumă nerambursabilă.

Anonima i-a descoperit muşamalizarea

Pe scurt, după cum precizam mai sus, în toamna anului trecut la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) a ajuns o sesizare prin care se semnala faptul că firma lui Iugan a decontat consultanţă financiară în cuantumul unor sume uriaşe, prestare de servicii ce a generat un raport irelevant cu peste 100 de pagini cu poze ale unui program ce nu făcea obiectul finanţării respective.

Drept urmare, cei de la OIPSI au efectuat un control de rutină în baza lor de date şi au constatat că în proiectul accesat de Mis Grup peste 500.000 de lei au fost cheltuiţi fără documente suport pentru a justifica necesitatea.

În cele ce au urmat mai mulţi angajaţi ai departamentului de verificare a proiectului au efectuat un control la sediul firmei din Anieş pentru a vizualiza documentele de decont.

Răducu, Zamfir, Rezouali au semnat raportul

Din partea la Ministerul pentru Societatea Informaţională- Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au efectuat controlul cu pricina, întocmind şi semnând raportul: Anişoara Răducu, Alexandra Zamfir şi Alina Rezouali(Direcţia de Management Financiar şi Control).

„În baza deciziei 16295/21.10.2015 emisă de directorul adjunct, Departamentul de Management Financiar şi Control a procedat la efectuarea unei verificări documente şi/sau faptice cazului de suspiciune de neregulă în raportul cu proiectul ”Sistem informatic integrat Mis Grup 2013-2014, al cărui buget total este de 2.3131.620 lei(…). Este neclar cum a anticipat beneficiarul că soluţia ERP va utiliza baza de date Microsoft SqL Server 2012. Activele de analiză au fost bugetate ca un efort de 1.970 de ore de manopera. Această activitate ofertată la 340.514 lei a fost desfăşurată în doar 36 de zile, în perioada 28 februarie 2014- 7 aprilie 2014, rezultând un raport de analiză.

Acest raport de analiză este în mare parte de fapt un manual al aplicaţiei ASIS, unele pagini arătând capturi ale unei aplicaţii extrem de vechi.

Considerăm că nu există documente suport care să probeze substanţa economică pentru care au fost plătite respectivele servicii” punctează angajaţii departamentului.

Manopera scumpă a celor de la Elcom

Potrivit informaţiilor aflate de către Gazeta de Bistriţa, acel raport de peste 150 de pagini din care majoritatea erau doar poze cu un soft mai vechi a fost întocmit de firma Elcom Internaţional, care la rândul ei se laudă în judeţul nostru cu o activitate profesionistă de peste două decenii.

„ Elcom International este o echipa de profesionişti atât in domeniul IT cat si in domeniul sistemelor de acces, securitate, supraveghere video si telecomunicaţii. Cu o experienţă de peste 2 decenii am reuşit sa ţinem pasul cu ritmul alert al dezvoltării domeniului IT.Respectul pentru clienţi sta la baza principiilor de funcţionare al societăţii noastre”, se arată în autocaracterizarea firmei.

Practic, pentru peste 300.000 lei, Elcom Internaţional a întocmit o documentaţie realizabilă de un elev în ciclul gimnazial.

Cel cu păcat îşi cere şi piatra

Dat fiind că în urma raportului trebuia justificată respectiva sumă, Mis Grup şi Olariu au dat în judecată instituţia statului la Curtea de Apel Cluj pentru anularea a întregului Proces Verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare.

„În mod greşit a constatat echipa de control că nu există documente suport care să probeze substanţa economică a tranzacţiei prin care au fost plătite serviciile de analiză, respectiv de dezvoltare, aspect ce face trimitere la prevederile Codului Fiscal privind tranzacţiile oficiale. Potrivit Codului Fiscal tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu puteau fi acordate ” se apără Mis Grup prin Liviu Olariu.

Astfel, în cele ce urmează rămâne ca judecătorii de la Curtea de Apel Cluj să decidă dacă acel proces verbal de constatare a cheltuielilor nejustificate rămâne în picioare sau Mis Grup poate încălca legea non-stop.