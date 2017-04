Ministrul turismului aduce reproșuri functionarilor săi: Este un sistem cangrenat. Ei vânează numai poziții, se vanează unii pe alții, au orgolii, au polițe de plătit, au frustrări

Ministrul turismului spune ca sistemul public este plin de functionari care isi acopera spatele si care nu pot fi inlocuiti. „Un sistem cangrenat, in care fiecare protejeaza pe fiecare”, acuza Mircea Titus Dobre.

„Este un sistem cangrenat, nu imbacsit, ci cangrenat, in care fiecare protejeaza pe fiecare, iar la rezultate nu avem niciun fel de rezultate. Nu din cauza mea sau a secretarilor de stat institutia nu functioneaza, ci din cauza lor. Pentru ca ei vaneaza numai pozitii, se vaneaza unii pe altii, au orgolii, au polite de platit, au frustrari”, a spus Dobre la Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism.

„Adica sa ajung in situatia sa pun secretarul general adjunct al ministerului sa se ocupe ca sa vad daca vin oamenii la ora 8:30 la birou, in conditiile in care caut seful de serviciu si directorul la ora 9 si jumatate si nu sunt? Domnule, daca nu mai vrei, pleaca. Vacanteaza postul si cu asta, basta. Problema este ca nici nu poate fi dat afara. Sunt titulari pe post, posturile sunt ocupate prin concurs”, a continuat ministrul.

Se pierd documente, se pierde timp apoi pentru a le cauta, fiecare arunca vina pe celalalt, nu le este teama de nimic. Nu este vorba de incompetenta, cat de delasare si dezinteres, a explicat ministrul.

Dobre a spus ca a luat deja masuri si ca acum “toata lumea este la serviciu” si ca o sa faca o informare si catre premier in privinta situatiei potrivit HotNews.