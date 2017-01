Ministrul Mediului anunță continuitatea programului Rabla

Programele Rabla, Casa Verde, Casa Verde Plus si cel pentru masini electrice vor continua, a anuntat joi ministrul Mediului, Daniel Constantin, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Acesta a spus ca se va cauta o noua forma de finantare dupa eliminarea timbrului de mediu, insa nu se va introduce o noua taxa, iar cetatenii nu vor plati in plus.

Ministrul a declarat ca anul acesta programul Rabla va incepe mai devreme, cel mai tarziu la finalul lunii aprilie, si suma alocata va fi mai mare ca anul trecut.

In ceea ce priveste finantarea, Daniel Constantin a declarat ca la Administratia Fondului de Mediu au ramas doua miliarde de lei necheltuiti din anii trecuti si ar mai fi disponibil inca un miliard de lei din certificatele de emisii CO2.

Fostul ministru al Mediului, Cristiana Pasca Palmer a declarat ca ideea eliminarii timbrului de mediu este una foarte nefericita deoarece din aceasta taxa se finanta programul Rabla.

„Ideea eliminarii timbrului de mediu este una foarte nefericita, cu consecinte foarte foarte proaste pentru mediul din Romania. Timbrul, in forma sa actuala, a fost deja a nu-stiu-cata oara declarat ca fiind ilegal de Curtea Europeana de Justitie. El, in forma actuala,trebuie inlocuit, insa nu eliminat de tot pentru ca el este una dintre sursele principale de finantare si asigura 50% din bugetul fondului de mediu. Din timbrul de mediu s-a finantat programul Rabla care este unul dintre cele mai de succes si anul acesta 25./000 de romani au beneficiat de acest program. Daca timbrul se elimina inseamna ca cei opt ani in care s-au investit 500 de milioane de euro in programul Rabla, toate aceste beneficii vor disparea”, a declarat Cristiana Pasca Palmer la Digi 24 in luna decembrie 2016.

Timbrul de mediu a fost eliminat prin legea initiata de seful PSD, Liviu Dragnea, de eliminare a 102 taxe nefiscale si care a fost promulgata la inceputul acestui an.