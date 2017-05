Ministrul Lucrărilor Publice din Somalia a fost ucis accidental

Garzile auditorului general din Somalia l-au impuscat pe ministrul lucrarilor publice si reconstructiei in zona palatului prezidential, incidentul parand sa fi pornit de la o neintelegere.



Garzile auditorului general au crezut ca este vorba de un militant islamist si au deschis focul asupra masinii in care era Abbas Abdullahi Sheikh Siraji, 31 de ani, cel mai tanar ministru somalez.

“A fost ucis din greseala, au deschis focul asupra masinii sale accidental. Dumnezeu sa-l odihneasca”, a spus purtatorul de cuvant al primarului din Mogadishu, potrivit Reuters.

Militantii al Shabaab, afiliati al-Qaeda, desfasoara des atacuri in Mogadishu si in restul tarii, cautand sa rastoarne guvernul somalez si sa alunge din tara trupele de mentinere a Pacii trimise de Uniunea Africana in statul din Cornul Africii potrivit Hotnews.