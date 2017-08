Ministerul Dezvoltării acordă rechizite școlare copiilor defavorizați

Începând cu 25 august 2017, s-a deschis apelul unui proiect, ce inițiază acordarea de rechizite școlare pentru 365.000 de copii defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazinal.

Proiectul este inițiat în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (AM POAD).

Scopul acestui proiect este creşterea participării la cursuri a elevilor din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, dezavantajați din punct de vedere financiar şi prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii.

De pachetul de rechizite (inclusiv ghiozdane) vor beneficia aproximativ 365.000 de preşcolari şi şcolari

Copiii care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, vor beneficia de rechizite gretuite pentru școală.

Potrivit ECONOMICA.Net, Autoritatea de Management a proiectului a declarat într-un comunicat: ”Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (AM POAD), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, lansează Ghidului Solicitantului ”Acordarea de materiale şcolare pentru anul şcolar 2017/2018” POAD, pentru un proiect în valoare de 6,75 milioane de euro prin care vor fi oferite rechizite şcolare unui număr de aproximativ 365.000 de copii defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2017/2018”.

Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), are un buget de alocare de peste 518 milioane de euro şi are în vedere reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare şi mâncare preparată), de materialele şcolare pentru copii, trusouri pentru nou-născuţi, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate.