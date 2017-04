Militarii romani alaturi de americani si britanici in „Resolute Castle 17”

Exerciţiul cu participare internaţională „Resolute Castle 17” se va desfăşura în ţara noastră în perioada 14 aprilie – 30 septembrie, militari români urmând a se instrui în acest interval de timp alături de militari americani şi britanici, informează Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă , ceremonia de deschiderea avea loc pe 14 aprilie, la sediul Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, judeţul Braşov.

Din partea Forţelor Terestre Române participă la exerciţiu militari din Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, sprijiniţi cu personal şi tehnică din cadrul structurilor de geniu aparţinând Diviziilor 2 şi 4 Infanterie şi Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”.

Alături de reprezentanţii Armatei Române se vor instrui, în această perioadă, militari din SUA, reprezentând structuri ale US Army Europe, US Army Reserve Command, Army National Guard şi US Navy, precum şi din Marea Britanie.

„Exerciţiul, desfăşurat pentru al treilea an consecutiv, are ca scop creşterea nivelului de pregătire a militarilor şi a capacităţii de răspuns la o posibilă situaţie de criză, dezvoltarea interoperabilităţii dintre structurile de geniu din forţele terestre române, americane şi britanice, precum şi îmbunătăţirea infrastructurii centrului de instruire. Proiectele ce se execută în cadrul exerciţiului ‘Resolute Castle 17’ sunt cuprinse în programul European Reasurance Initiative (ERI)”, precizează sursa citată.