Un microbuz cu elevi s-a ciocnit cu maşina directoarei şcolii. Vezi câte victime au fost

Accidentul a avut loc miercuri după-amiază în localitatea Vinderei din judeţul Vaslui. Opt elevi de şcoală primară au ajuns miercuri la spital, după ce microbuzul care îi ducea spre casă a fost izbit chiar de maşină condusă de directorea instituţiei unde învaţă.

Copiii sunt în stare stabilă, dar s-au speriat teribil. Cei 15 copii doar ce plecaseră cu microbuzul de la şcoală din comuna Vinderei, spre casă, în satul vecin. Într-o curbă însă, vehiculul a fost lovit frontal de maşină condusă chiar de directoarea instituţiei unde învaţa elevii.

Opt elevi au fost răniţi în impact şi au fost transportaţi cu mai multe ambulanţe la Spitalul din Bârlad.

Adrian Gheorghiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Bârlad: “Copiii prezentau echimoze, escoriaţii, traumatisme uşoare la nivelul feţei, toracic, traumatisme de gambă şi gleznă. Au avut şoc post-traumatic. Sunt speriaţi.”

Din fericire, toţi copiii sunt în stare stabilă. În urma accidentului însă, aproximativ 200 de elevi şi preşcolari din comună au rămas fără mijloc de transport. Microbuzul are acum nevoie de reparaţii.

Ionel Ghiur, primarul comunei Vinderei: ”Şoferul are experienţă de peste 12 ani. Conduce microbuzul şcolar. Nu a mai avut vreun accident. Microbuzul abia a fost reparat. Am tras o sperietură grozavă, părinţii s-au agitat. Durerea mea ca autoritate e că nu mai am de mâine cu ce transporta copii.”

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că nici şoferul microbuzului, nici directoarea nu consumaseră alcool.