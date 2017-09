Mesajul transmis de un medic român: ”Iartă-mă, pacient român, dar simt că n-avem încotro”

Mesajul unui medic transmis pe pagina de socializare facebook la adresa celor din sistemul de sănătate a declanșat reacții de amploare printre utilizatorii rețelei. Florin Chirculescu a transmis un mesaj exprimându-și nemulțumirea în privința funcționării incorecte a sistemului medical din România, menționând chiar și depre o grevă a medicilor în cazul în care nu se iau măsurile cerute.

Dacă ai fi transportator, ai bloca, tu și colegii tăi, Piața Victoriei, pentru reforma sănătății românești? Te întreb pentru că știu că ți-e silă de ce pățești în spitale.

Dacă ai fi ceferist, ai bloca trenurile pentru reforma sănătății? Te întreb pentru că știu că ți-e silă de ce pățești în spitale, tu, rudele tale și prietenii tăi…

Dacă ai fi politician, ai face o grevă parlamentară, pentru reforma sănătății? Te întreb pentru că știu că ți-e silă de telefoanele pe care le dai ca să fii examinat peste rând, tu, rudele tale, prietenii tăi, ba chiar, o știu, și anumiți alegători de-ai tăi, pentru care m-ai sunat pe mine și pe colegii mei…

Orice ai fi tu, pacient român, ai face o grevă în contul medicilor, al asistenților, și al celorlalți angajați din sănătate? Te întreb pentru că spitalele sunt în prag de faliment, pentru că ai fost mințit că va urma o reformă și că personalul sanitar va rămâne în țară, că vei avea UNDE să fii tratat și că va avea CINE să te trateze. Mi-e teamă, însă, că n-o să lupți pentru mine. Mi-e teamă că, aidoma colegilor din Franța, Marea Britanie, Israel și Germania, o să fim NOI nevoiți să facem greva cu pricina, nu tu.

Crezi că ne e ușor să punem problema grevei? Crezi că nu ne gândim la tine, crezi că nouă, asistenților și medicilor, nu ne pasă de tine? Chiar nu-ți amintești decât lucrurile urâte vehiculate în media, chiar nu-ți amintești de cei, nu tocmai puțini, care ți-au salvat o rudă, un prieten, sau chiar pe tine?

Totdeauna m-am întrebat: merită să facem grevă în sistemul sanitar? Merită să declanșăm un conflict de muncă de asemenea amploare? Și nu m-am întrebat de teamă, fiindcă putem s-o facem legal – m-am întrebat doar pentru că o grevă te-ar costa pe tine, pacient al meu.

Sistemul e în colaps, iar promisiunile guvernului sunt vorbe goale. Dacă ai fi în locul meu, tu, pacient român, dacă n-ai avea cu ce să lucrezi și dacă ai vedea că în locul creșterilor salariale trâmbițate cu emfază, te vei alege, de fapt, cu o SCĂDERE a veniturilor, ce ai face? Tu, transportator, ai circula cu o mașină căreia nu-i face nimeni revizia, când patronatul te-ar fura la bani? Tu, ceferist, ai lăsa trenurile să circule pe linii neverificate de ani de zile, când angajatorul ți-ar tăia sporurile de noapte, de sărbători, de risc? Iar tu, politician român care mă cauți la telefon – tu ce-ai face?

Află că și noi, medici și asistenți, avem tot o singură viață, ca tine. Și noi avem familii, și noi avem mândrie profesională și, mai presus de orice, vrem să avem grijă de tine – dar vrem să fim plătiți corect și nu vrem să ne plătești tu în felul ACELA, fiindcă nu e cinstit, nu e normal, nu e moral.

E ceasul al doisprezecelea, iar noi, cei din sistemul de sănătate, nu mai avem de ales: dacă guvernul nu-și ține promisiunile, dacă guvernul nu vede dezastrul, și dacă nici tu nu ne ajuți, pacient român, mâine n-o să mai avem CUM să te tratăm.

Iartă-mă, pacient român, dar simt că n-avem încotro: să știi că începem să ne gândim la grevă – nu de alta, dar vrem să te putem trata și de aici înainte.” a fost mesajul transmis de medicul Florin Chirculescu.