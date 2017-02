Maşină de poliţie lovită din plin. Şeful de post a fost scos de cei de la DESCARCERARE

O masina de politie a fost transformata in fiare vechi dupa ce a fost lovita in plin de un tren, in zona localitatii Garoafa din judetul Vrancea. Victima, chiar ajutorul sefului de post din localitate, a fost scoasa cu greu dintre resturile autoturismului, dar a scapat cu viata.



Primarul localitatii Garoafa, Gheorghe Maghearu, a declarat ca politistul incarcerat se numeste Bogdan Alexandru si are 23 de ani.

Tanarul se afla in timpul serviciului, iar odata la trecerea la nivel cu calea ferata a asteptat sa treaca un tren. Nu a vazut insa ca din sens opus venea un altul, astfel ca, in momentul in care a incercat sa traverseze, locomotiva a lovit in plin autospeciala Politie, pe care a tarat-o aproximativ 200 de metri.

Tanarul politist a ramas incarcerat, fiind scos de pompierii de la Descarcerare.