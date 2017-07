Mărturia unei femei care a profitat din plin de escrocheria naţională cu pamperşi

„Am vrut să fac un ban, ca mine sunt sute!”, e mărturia unei femei din judeţul Călăraşi care a profitat din plin de escrocheria naţională cu pamperşi. În vreme ce şefa reţelei a dispărut fără urmă, intermediara dintre ea şi miile de mămici păcălite a vorbit cu o echipă România TV. Totodată, am reuşit să dăm peste încă o victimă a acestei afaceri.

Zeci de noi victime ale păcălelii cu scutece ieftine apar zilnic şi povestesc cum au căzut în plasa escrocilor. Mirela, o doctoriţă din Călăraşi, şi-a golit cardul imediat ce a aflat de superofertă. „Aproape 100 de milioane vechi. Existau tot timpul oferte să-ţi ia ochii! Tot timpul existau bonusuri. La început s-au dat frigidere. S-au dat televizoare. Era imposibil să nu-ţi iei măcar o ofertă. Am zis că ne îmbogăţim, că facem şi noi o afacere pe urma acestor pamperşi”, a spus o femeie.

Una din profitoarele afacerii cu pamperşi este Ionela Munteanu din comuna Modelu, judeţul Călăraşi. Se consideră şi ea o victimă a şefei reţelei, Elisabetei Gurbet, deşi învârteala i-a adus şi ei mulţi bani în cont. „Am cunoscut-o în noiembrie pe Ecaterina Gurbet. Ea spunea că vinde de patru ani de zile pamperşi. Am vrut să fac un ban. Am vrut să cumpăr de la ea, să revând. Am lucrat pe un comision de 10 lei. La o ofertă de trei bax-uri îmi dădea 10 lei. Nu sunt eu singura. Ca mine e una din Iaşi pe care a dat-o la televizor, e una din Bucureşti, ca mine sunt „n”. Eu am un prejudiciu de două miliarde. Ea are un prejudiciu de 40. Ca mine sunt sute. Ce să mai fac? Sunt un om disperat!”, a spus aceasta.

Ionela Munteanu este asistent maternal, având doi copii în plasament, motiv serios pentru şefa Direcţiei Judeţene de Protecţia Copilului să declanşeze o anchetă. „Dacă sunt probe temeinice că doamna face parte dintr-o reţea, copiii vor fi luaţi în regim de urgenţă de la dumneaei. Urmează să cercetăm, să vedem cum stau lucrurile şi să luăm în consecinţă măsurile ce se impun”, a declarat Doiniţa Nicolae, director executiv DGASPC Călăraşi.

Între timp, mii de mămici păcălite au format un grup pe Facebook. Toate vorbesc de Elisabeta Gurbet, creierul afacerii. Primele date arată că pagubele în afacerea pamperşilor se ridică la cel puţin 700.000 de euro.