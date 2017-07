Fostul social-democrat Marian Vanghelie a făcut declaraţii bombă, miercuri, la Tribunalul Bucureşti, chiar înainte de începerea şedinţei în care se judeca procesul în care este acuzat de luare de mită. Fostul primar al sectorului 5 a mărturisit, ironic, că a început să-i placă termenul „puşcărie” şi a dat de înţeles că s-a obişnuit chiar cu gândul că se poate întoarce după gratii, potrivit Ziare.com.

„Mie imi place cuvantul puscarie, a inceput sa-mi placa. Am facut-o un an de zile: patru luni in arest, sase luni la domiciliu, daca o sa mai fac sase luni, un an, doi, nu o sa innebuneasca nimeni. (…) Nu vreau decat sa mergem pana la capat si toti sa raspunda. Aia care au facut lucruri bune sa fie felicitati, aia care nu au facut lucruri bune sa raspunda pentru tot, pentru abuzurile ca au luat oamenii de pe strada si cu forta, cu japca si au santajat. Au fost santajate nevestele unor oameni, cum s-au luat de copii si le-au facut dosare penale. (…) Nu vreau sa vorbesc de mine, spun ca principiu. Daca ar fi problema cu Vanghelie, ar putea sa-mi dea 25 de ani si nu ar interesa pe dumneavoastra, nici societatea”, a spus fostul primar al Sectorului 5.

Marian Vanghelie a susţinut că vine „cu drag” la instanţă pentru a asista la proces.

„Mie, unul, de la termen la termen vin cu si mai mare drag dintr-un simplu motiv: nu am in gand decat cum o sa raspunda oamenii astia. Nu cei la care vin, ci cei care au facut mecanismul asta. Cand vin pe drum, la fiecare termen, ma gandesc exact ce o sa se intample in urmatorii ani. O sa vedeti si dumneavoastra, ca sunteti tineri, ca o sa plateasca cu totii, chiar daca acum pare ca mai tin de functii, de unele, de altele”, a mai spus fostul edil.

La termenul de miercuri al dosarului s-a prezentat la instanţă şi Mircea Geoană, pentru a fi audiat în calitate de martor. Având în vedere că unul dintre judecătorii completului urmează să se pensioneze, audierea sa a fost amânată pentru 20 septembrie.

Pe 21 august, în acelasi dosar, urmează să fie analizate măsurile preventive impuse lui Marian Vanghelie şi Laurei Ciocan.

Dosarul a fost trimis în judecată în iulie 2015, Marian Vanghelie fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani. În acelaşi dosar sunt judecaţi, sub control judiciar, şi omul de afaceri Mircea-Sorin Niculae, pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani, Sorin-Ştefan Ciocan, pentru spălare de bani şi directorul Economat Sector 5, Laura Ciocan, pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani, iar omul de afaceri Marin Dumitru pentru dare de mită.

