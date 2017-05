Maicuta arestata pentru musamalizarea mai multor abuzuri sexuale

O calugarita din Argentina a fost arestata, fiind acuzata ca i-a ajutat pe cinci preoti sa musamalizeze abuzurile sexuale la care ii supuneau pe copiii surdomuti.

Kosaka Kumiko, in varsta de 42 de ani, i-ar fi ajutat pe preoti sa musamalizeze violurile la care erau supusi copiii dintr-un institut argentinian, conform Metro.

Se presupune ca abuzurile aveau loc in baile, dormitoarele, gradinile si subsolul scolii din Lujan de Cuyo, un oras aflat la aproape 1000 de km de capitala Buenos Aires.

Autoritatile au inceput sa o cerceteze pe Kumiko dupa ce o fosta eleva a declarat ca femeia a obligat-o sa poarte scutec pentru a acoperi sangerarile suferite in urma violului. Dupa aceea, cel putin 24 de copii au marturisit ca au fost abuzati la scoala.

Copiii au declarat ca preotii Nicola Corradi si Horacio Corbacho i-au abuzat sexual in repetate randuri in capela scolii. Nimeni nu ar fi auzit tipetele lor pentru ca toti elevii de la scoala respectiva sunt surdomuti.

Se pare ca violurilor ar fi avut loc atunci cand victimele mergeau sa se spovedeasca sau in apropierea locurilor de joaca.

“Mereu ne spuneau ca e un joc. Haideti sa ne jucam, haideti sa ne jucam” si apoi duceau fetele la baie. Asta sustine o femeie care spune ca a fost abuzata la scoala din Argentina.

Cinci preoti au fost arestati in noiembrie, anul trecut, cand politistii au perchezitionat scoala si au gasit mai multe reviste cu caracter pornografic, plus 34.000 de dolari in camera lui Corradi.

Autoritatile argentiniene au declarat ca femeia a fost fugara timp de o luna, inainte sa se predea. In timpul audierii, Kumiko a negat orice acuzatie.

Pe langa Nicola Corradi si Horacio Corbacho, inca trei preoti au fost arestati anul trecut, dupa ce au fost acuzati ca au abuzat sexual copiii.

Ei se afla in arest si nu au facut nicio declaratie de cand au fost retinuti. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca intre 10 si 50 de ani de inchisoare.

Sursa: PRO TV