Mafia italiană a spălat bani în România prin intermediul unor politicieni români și a unor generali din serviciile de informații

Sute de tone de deseuri periculoase din Italia vor fi aduse în România într-o mega afacere în care apare numele mafiei italiene Camorra. Scandalul a izbucnit după ce a fost mediatizat de Gazeta Românească din Italia şi FLUX 24.

Iniţial Guvernul Cioloş a dezminţit informaţia, iar Agenţia de Mediu a anunţat controale. La scurt timp Cioloş l-a demis pe şeful Agenţiei de Mediu fără nici o explicaţie publică.

Între timp, Gazeta Românească preciza că în Italia ar fi avut loc o licitaţie deci afacerea este în curs de derulare.

Datele afacerii sunt explozive şi mai mulţi lideri politici din România par a avea legătura cu ea. Regiunea Campania a încheiat o licitaţie pentru exportul a mai multor sute de mii de tone de deşeuri de la Napoli şi alte zone din Campania, puse sub sechestru în urmă cu mai mult de zece ani.

Există şi un scandal în Parlamentul de la Roma, unde a avut loc interpelare a senatorilor M5S (Movimento 5 Stelle) în care se vorbea despre cererea unui armator român referitoare la folosirea portului Pozzuoli pentru transportul deşeurilor în România. Interpelarea se află pe site-ul Senatului italian.

Edizione Caserta, o publicaţie din zona unde sunt stocate gunoaiele, a scris: „Eco Sud, firmă cu sediul la Bucureşti, gestionează în prezent patru situri de tratare a deşeurilor în România şi s-a declarat disponibilă să primească gunoaiele din Campania perntru a le trata în gropile de gunoi din Bucureşti, Craiova, Mavrodin şi Giurgiu.”

Mavrodin este în judeţul Teleorman şi aparţine Eco Sud, un proiect realizat de Consiliul Judeţean pe bani europeni în vremea când era condus de Liviu Dragnea.

Una dintre gropile de gunoi ale grupului Eco Sud, cea din Craiova, a fost controlată prin intermediul unei societăţi luxemburgheze, de regele gunoaielor romane, Manlio Cerroni, şi a făcut obiectul unei anchete judiciare.

Potrivit unor surse din România, în spatele Eco Sud ar fi şi Ninel Caval legat de fraţii Pileri, implicaţi în urmă cu câţiva ani într-o anchetă judiciară fiind asociaţi ai lui Massimo Ciancimino, mai scrie Il Mattino. Massimo Ciancimino este fiul fostului primar din Palermo, „don” Vito Ciancimino, personaj legat de clanul corleonezilor din Cosa Nostra.

In iulie 2014, doi locotenenti ai mafiei siciliene Cosa Nostra au fost arestati la Bucuresti. Ceea ce se vorbea pe la colturi inca de acum 10 ani, faptul ca mafia italiana a spalat sute de milioane de euro prin afaceri cu gunoaie in Romania, este dezvaluit public. Astfel, italianul Sergio Pileri si romanul Victor Dombrovschi au fost arestati in baza unui mandat emis de procuratura italiana pentru acuzatii de spalare de bani in favoarea mafiei italiene. Pileri si Dombrovschi erau administratorii gropii de gunoi de la Glina, de langa Bucuresti, cel mai mare depozit de deseuri din Europa, intins pe 150 de hectare. Povestea din spatele afacerii Glina este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood. In groapa de la Glina au fost depozitate de ani de zile gunoaiele aduse din intreaga Italie de mafia Siciliana, tot acolo a fost spalata averea marelui cap al Cosei Nostra, Don Vito Ciancimino. Ciancimino era colaboratorul numarul 1 al lui Bernardo Provenzano, ultimul sef absolut, il capo di tutii capi din Cosa Nostra.

Cum a ajuns mafia italiana sa spele bani tocmai in Romania? Evident, prin intermediul unor politicieni romani si a unor generali din serviciile de informatii. In anul 2002 la Ploiesti. Aici isi avea cartierul general italianul Sergio Pileri si cei doi frati ai sai, trimisi in Romania de mafie. Pileri isi desfasura linistit mai multe tipuri de afaceri, de la restaurante, pana la firme de salubritate. El a devenit in scurt timp unul dintre reprezentantii de vaza ai comunitatii italienilor din Romania. Initial, Sergio Pileri a intrat in atentia Serviciului Roman de Informatii – SRI pentru ca se afla in anturajul fostul sef al SRI Prahova Corneliu Paltanea. Acest Pileri beneficia de protectia colonelului Paltanea, care era supravegheat pentru afaceri dubioase cu petrol. Pileri incepuse sa dezvolte in Romania un grup de companii in domeniul salubritatii, a ecologizarii si a rampelor de gunoi.

Numele sau a aparut public la conducerea companiei SALUB din Ploiesti. La randul ei, SALUB era detinuta de un SRL numit Agenda 21. In fine, in spatele acestei firmei se afla familia mafiota Ciancimino, condusa de Masimo Ciancimino, arestat si el in 2011, fiul lui Don Vito. Interesant este ca familia Ciancimino este originara din localitatea siciliana Corleone, exact ca si in celebrul film de Oscar, Nasul. Initial, mafiotii au finantat cu 9 milioane de euro activitatea firmei Agenda 21 din Romania. Agenda 21, condusa de unul dintre membrii familiei si era detinuta de SIRCO, pe care anchetatorii italieni pusesera sechestru. Printre cei anchetati era si avocatul Giorgio Ghiron, aparatorul nasului Vito Ciancimino. Un alt anchetat a fost si Gianni Lapis, care a incercat sa incheie un contract cu Gazprom pentru piata europeana, prin intermediul unui fost colonel KGB, Alexander Medvedev. Printre persoanele de incredere ale mezinului Ciancimino se numarau si fratii Sergio si Giorgio Pileri, care au in Romania multe afaceri in Bucuresti, Tulcea, Ploiesti, Targu-Mures. Firmele italienilor, pe langa Agenda 21, care se ocupa de reciclarea gunoaielor, sunt Ecorec, Salub si Ecologica SA. Fratii Pileri au mai investit si in Hipodromul de la Ploiesti, in „”Il Toscanino””, un bistro din Bucuresti. Ei au mai infiintat in Romania si societati financiare: General Consulting si Agentia Obiettivo Lavoro. Pe langa acestea se pot mandri si cu Agentia de Investigatii A&D. Repetam: legaturile dintre Sergio Pileri si fostul sef al SRI Prahova, Corneliu Paltanea, sunt de notorietate. Provenzano, prin intermediul romano-italianului Paul Brener, a deschis mai multe firme in tara noastra. Cu Brener au intrat in contact Gheorghe Fulga, seful Serviciului de Informatii Externe, dar si cativa pesedisti: Ion Moucha si Constantin Nita.

Apoi, au inceput sa traga sforile pentru a obtine autorizatii de deschidere a unor gropi de gunoi. Prima lovitura majora au dat-o in 2004, cand au cumparat firmele de salubritate ECOREC din Bucuresti si SALUB din Ploiesti. Din nefericire pentru mafioti, colonelul Paltanea, protectorul lor de la Prahova, a fost arestat in 2005 pentru coruptie de colonelul magistrate Vasile Doana, procuror militar in structura DNA Centrala. Sergio Pileri avea insa deja deschisa calea in politica din Romania si in zona serviciilor de informatii prin intermediul aceluiasi colonel Paltanea. Sergio Pileri a cumparat 80 la suta din firma ECOREC – care detinea groapa de gunoi de la Glina de la generalul Victor Dombrovschi, cel care a lucrat in Serviciul de Informatii Externe. Cand Paltanea a fost trecut in rezerva, a fost pus de Pilieri director la una din firmele sale, Salub. Asa cum va spuneam, acest Dombrovschi si mafiotul Pileri sunt acum arestati. Dombrovschi a devenit apoi paravanul si partenerul de afaceri al mafiei italiene.

Tranzactia prin care mafia a preluat groapa de gunoi ar fi fost evaluata la circa 100 de milioane de euro. Banii reprezentau averea ascunsa a marelui cap mafiot Don Vito Ciancimino. Banii insa nu au ajuns doar la generalul Dombrovschi, ci si in conturile fostului senator PDL Mircea Andrei, protejatul Elenei Udrea din guvernarea Boc. Acest Mircea Andrei, fost procuror, un personaj extrem de influent si bogat este cheia politica a afacerilor facute de Sergio Pileri in Romania. Despre Mircea Andrei nu ati auzit mare lucru, pentru ca ani de zile a fost protejat in mass media de mogulul Sorin Ovidiu Vantu, fostul patron de trust de presa, prietenul fostului director al SRI, Radu Alexandru Timofte.

Mircea Andrei a fost şi avocatul ofiţerilor SRI Ovidiu Soare şi Gheorghe Dumitrache, condamnaţi definitiv pentru luare de mită. Condamnatul Gheorghe Dumitrache nu este nici el un oarecare, fiind chiar cuscrul lui Liviu Luca, partenerul de afaceri al lui SOV.

Insa in momentul in care fostul senator Mircea Andrei si Dombrovschi incasau banii mafiei italiene, procurorii italieni au prins firul tranzactiilor si in 2006 au deschis un mega dosar de spalare de bani. Masimo Ciancimino, fiul lui Don Vito, se saturase sa tina ascunsi banii tatalui sau si i-a trimis in Romania sa fie spalati in groapa de la Glina!

Sa speram ca de data aceasta nu-i vorba de colonei si generali SRI sau/si SIE, cu insertie de GRU, adica de un nou Paltanea de la SRI si alti frati italieni.

Sursa: incisivdeprahova.ro.