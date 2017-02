M-am dus azi la ”partia lui Cretu”. Si viitorul meu copil va face la fel…(Opinie)

Bun. Inainte sa incep va spun ca am citit aproape toate articolele despre ”partia lui Cretu”, scrise de colegii mei de redactie dar si de cei de la alte publicatii online. Da, am vazut si materialul de la tv.

Insa m-am decis, sa fac o mica excursie la locul cu pricina. Am vrut asta pentru a vedea ce inseamna Wonderland dincolo de critici, pentru ca o licitatie nu a avut loc intr-o anumita luna, telescaunul a fost testat intr-un final si ca nici in iarna asta nu s-a schiat la Bistrita.

Daca ati iesit afara azi…ati vazut ca soarele era pe cer din plin. In zece minute am lasat locuintele si blocurile din oras in oglinda retrovizoare, am trecut si de aerodrom si am ajuns in parcarea din partia mult discutata.

Era zapada pe ea. Nu pe toate partile…dar au testat tunurile si au facut zapada pe toata lungimea ei. Parcarile sunt facute, frumos amenajate si destul de spatioase- zic eu. Deasupra lor e o cladire cu cateva birouri administrative. Am trecut de ea si am ajuns la baza partiei.

In cele ce urmeaza o sa va spun pe scurt ce am observat pozitiv.

Deci…exista un telescaun pentru PATRU persoane…lucru ce e foarte tare si foarte practic. Nu stiu cati dintre voi schiati, dar cei care practicati acest sport stiti foarte bine ca la Arieseni, Feleac, Baisoara, Suior se staaaa la coada!Tocmai pentru ca telescaunul nu face fata publicului.

Ridic privirea si vad o partie luuunga, 1,35 km lungime-mai exact(ca m-am informat), ce va putea fi folosita si noaptea. Formatul ei permite tuturor iubitorilor de sporturi de iarna sa se bucure de ea. E putin abrupta in varf, pentru experti-care chiar iubesc asta, are doua curbe ce o fac sa ia forma literei S, iar la baza iti permite, dat fiind ca este mai putin inclinata sa iti inchei tura confortabil. Bun. Deci ai si adrenalina(varf), ai si aventura (in curbe) si ai si siguranta (baza).

In stanga ei s-a facut o partie excelenta pentru cei ce doresc sa se initieze in ale schiatului. In dreapta au in plan sa faca un foarte cool circuit de derapaje controlate pe zapada- antrenamente interactive de conducere cu masinile proprii(pun un video sa va faceti o idee).



Mai au de lucru…mult si bine…si poate invata din greseli, dar tot azi am vazut ca au deja amenajate terenurile pentru viitoarele corpuri. Adica, au de facut un spatiu unde se vor inchiria echipamentele de schi, vor extinde grupurile sanitare, intocmai pentru a nu exista cozi la baie. Au deja facuta o partie laterala pentru sanii. Si ca bonus la tot proiectul au amenajat un alt teren pe care vor face un mic parc interactiv pentru copii.

Am fost. Am vazut. V-am spus.

Si ca sa intaresc ideea de editorial, va spun ca in opinia mea… odata ce se vor depasi problemele administrative si replicile politice pe aceasta tema, Woderland-finalizat va fi noua moda la problema ”ce facem azi?”. Stiu sigur ca nimeni din privat nu ar fi investit 5 milioane de euro pentru asa ceva. Stiu sigur ca administratia bistriteana nu s-a remarcat in trecut, niciodata, cu un astfel de proiect.

Mahnita ca nu am a putut schia acum, nu imi ramane decat sa fiu optimista si sa astept iarna urmatoare cu schiurile ceruite.