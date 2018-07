Ludovic Orban, la ieșirea de la DIICOT: Un clan toxic îşi bate joc de România

Liderul PNL Ludovic Orban s-a prezentat, marţi, la DIICOT pentru a da declaraţii în dosarul în care a depus o plângere penală la adresa premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD Liviu Dragnea.

În plângerea făcută la DIICOT Ludovic Orban îi acuză pe cei doi de înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte.

Începerea anchetei de către procurorii DIICOT înseamnă că plângerea depusă de liderul PNL a trecut de controlul de regularitate şi întruneşte condiţiile prevăzute în legislaţia penală privind depunerea unui denunţ.

„Am dat o declaraţie, am răspuns la toate întrebările la care am putut să răspund. Ar fi culmea să spun ce m-au întrebat, ce am răspuns. (…) Nu intrăm în detalii. Nu am propus o listă de martori. Ceea ce mă interesează pe mine este ca faptele în care s-au derulat evenimentele şi deciziile să fie cercetate. (…) Am dat un răspuns cât se poate de clar, atunci când un clan toxic îşi bate joc de România şi afectează interese fundamentale ale României, nu pot să stau cu mâinile în sân să mă fac că nu văd când sunt afectate interesele României pentru interesele personale ale unui lider politic sau altul”, a declarat liderul PNL Ludovic Orban, la ieşirea din sediul DIICOT, potrivit Mediafax.

ANDREEA BÂRSAN