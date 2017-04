In loc să își facă treaba, Tudorel Toader se pozează cu toți ambasadorii

In mai putin de doua luni, de cand a preluat mandatul de ministru al Justitiei (23 februarie 2017), Tudorel Toader s-a intalnit cu cinci ambasadori in Romania.

Intalnirile au avut loc in perioada 27 martie – 13 aprilie 2017 (18 zile calendaristice si 14 zile lucratoare) fiind primiti la ministerul Justitiei de Tudorel Toader si secretarul de stat Marieta Safta – numita secretar de stat in 15 martie 2017, pana la acea data fiind prim-magistrat asistent la CCR, incepand cu 2003 – Hans Klemm ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania; Gerhard Reiweger – ambasadorul Austriei in Romania; Francois Saint-Paul – ambasadorul Frantei in Romania; Stella Ronner Grubacic – ambasadorul Olandei in Romania si Cord Meier-Klodt – ambasadorul Germaniei in Romania.

Intrevederile minstrului Justitiei Tudorel Toader au vizat, conform comunicatelor de presa publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, discutii cu privire la “cooperarea bilaterala pe teme de justitie, inclusiv cooperarea judiciara in materie penala si colaborarea academica dintre cele doua state”, “sustinerea eforturilor comune in domeniul luptei contra coruptiei si criminalitatii organizate”, “consolidarea progreselor in sistemul judiciar si recuperarea prejudiciilor rezultate in urma savarsirii de infractiuni, inclusiv prin initierea unor proiecte bilaterale” sau progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV.

Apreciem activitatea diplomatica pe care ministrul Justitiei o desfasoara si interesul ridicat pentru cooperarile bilaterale si colaborarile academice, dar credem totusi ca inaintea acestor intalniri ar trebui sa primeze problemele interne ale justitiei romanesti si rezolvarea cat mai rapida a acestora. Nu de alta, dar cine si-ar dori sa incheie o colaborare cu un stat in care legile sunt de-a valma, in care Statul este condamnat la CEDO frecvent pentru incalcarea drepturilor fundamentale, in conditiile in care saptamanal CCR constata neconstitutionalitatea unor articole din Codurile penale si in conditiile in care abuzurile procurorilor se transmit in direct, prin defilari de catuse, in ciuda blamarii acestor practici chiar de judecatorii europeni.

Pe langa aceste aspecte, apreciem ca in loc sa se intalneasca cu diversi ambasadori – reprezentati diplomatici ai altor state, fara putere de decizie si fara o implicare in activitatea executiva a statului pe care il reprezinta – ministrul Justitiei ar trebui sa parcurga punct cu punct programul de guvernare al PSD pe care si l-a asumat la momentul preluarii mandatului, caci acolo erau stabilite ca tinte reformarea Legilor Justitiei, a Legii raspunderii magistratilor, dar si a Codurilor penale, criticate chiar de ministrul Justitiei in perioada in care era judecator CCR, prin deciziile de neconstitutionalitate pronuntate.

In fata acestei realitatii, ne intrebam cand are de gand ministrul Tudorel Toader sa se apuce de treaba? Nu de alta, dar unele dintre tintele din programul de guvernare al PSD pe partea de justitiei au termen limita la finalul lunii aprilie 2017.

Pe de alta parte, remarcam ordinea intalnirilor cu ambasadorii. Intens criticata de opinia publica, vizita ambasadorului SUA Hans Klemm, urmata la cateva minute de cea a sefei DNA Laura Kovesi – in perioada in care ministrul Justitiei facea evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA si a Procurorului General Augustin Lazar – a dat startul unor vizite fulger ale altor ambasadori, programate parca pentru a legitima intalnirea cu Klemm.

Desigur, vizitele ambasadorilor Germaniei, Olandei, Frantei sau Austriei nu au facut deliciul publicului ca cea a lui Klemm, desi comunicatele de presa ale MJ ne arata ca mai aplicate au fost discutiile cu ultimii patru diplomati conform Luju.ro.

Iata cum au avut loc intalnirile ministrului Justitiei Tudorel Toader cu cei cinci ambasadori in decurs de doua saptamani, conform site-ului Ministerului Justitiei: