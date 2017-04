Liberalii din Bistrița-Năsăud își aleg președintele

Liberalii din Bistrița-Năsăud își aleg astăzi președintele. Patru sute de membri PNL participă sâmbătă la Conferința județeană de alegeri.

Evenimentul are loc la Palatul Culturii din municipiu.

La lucrări sunt invitați și reprezentanții altor partide. Au transmis mesaje Nicolae Moldovan-președintele executiv al PSD BN și totodată primarul orașului Beclean, liderul PMP BN – deputatul Ionuț Simionca și Decsei Atilla, liderul UDMR BN.

De asemenea au mai transmis mesaje liderul PNL Neamţ Mugur Cozmanciuc, europarlamentarul Daniel Buda şi liderul PNL Sălaj, Lucian Bode.

Deputatul Robert Sighiartău, actualul președinte interimar al PNL BN, a prezentat raportul de activitate de la preluarea mandatului. El a mulţumit primarilor liberali care au obținut rezultate foarte bune la alegeri locale: Runcu Salvei, Spermezeu, Nuşeni, Feldru, Lunca Ilvei, Sîngeorz-Băi, Miceştii de Câmpie, Chiochiş şi Matei că nu au dat curs „ofertelor tentante” şi au rămas alături de partid, dar şi celorlalte organizaţii care au muncit şi au obţinut rezultate foarte bune în comunităţi în care PNL nu are primari.

Candidații la funcția de președinte al PNL BN sunt deputatul Robert Sighiartău, Ioan Turc – actualul prim-vicepreședinte interimar al PNL BN și fostl lider al partidului în perioada 2007 – 2009, Vasile Silași- primarul comunei Chiochiș și consilierul județean Ovidiu Florean.

„După alegerile locale, foarte multă energie am consumat-o în interiorul partidului, nu în bătălii politice cu alte partide. Nu mi-a fost deloc uşor, au fost cele mai dificile momente din PNL. Nu mi-a fost uşor, dar împreună cu colegii am reuşit să trecem peste orgolii şi probleme. Am reuşit să plătim din datoriile partidului şi am intrat în alegerile parlamentare cu o echipă. (…) Am făcut şi greşeli şi eu recunosc acest lucru. Întotdeauna e loc de mai bine, dar pentru asta e nevoie de timp, de pricepere şi de o echipă. Noi avem nevoie de echipă care să aducă PNL acolo unde trebuie, adică pe primul loc. Eu vreau să vă mulţumesc că aţi rămas alături de noi în aceste vremuri de furtună. Vă asigur de tot sprijinul meu”, a spus Robert Sighiartău.