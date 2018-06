Liber pentru vitezomani: radare cu clopoţei şi limită de 70 de km/h în oraş

Deşi, conform datelor oficiale, viteza excesivă este cauza unui deces din trei produse în accidente rutiere, parlamentarii români vin cu două propuneri de modificări legislative care vor face mult mai dificilă combaterea acestui flagel. Concret, este vorba de presemnalizarea cu 500-1.000 de metri înainte a radarelor Poliţiei Rutiere şi mărirea limitei de viteză în localităţi până la 70 la oră.

Iniţiatorul primului proiect de lege care a şi fost aprobat de Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi ale Camerei Deputaţilor, deputatul PNL Florin Roman, susţine că radarele trebuie semnalizate „la fel cum se face în toate ţările civilizate”, iar măsurile asemănătoare în alte ţări au dus la scăderea numărului de decese în accidentele rutiere. „Prevenţia trebuie să devină prioritară! Acolo unde sunt machete cu maşini de poliţie, numărul accidentelor soldate cu victime scade”, a mai spus Florin Roman. În replică, deputatul USR Cătălin Drulă susţine că proiectul de lege a revenit într-o formă „oribilă” şi critică partidele politice care au votat aceste modificări. „A revenit proiectul de lege cu interzicerea radarelor într-o formă oribilă care face practic imposibilă aplicarea Codului Rutier în ce priveşte viteza. După promulgare, va fi liber la călcat pedala. Deşi iniţial fusese respins proiectul în Comisia de Transporturi, se pare că s-au dus negocieri şi de data asta a fost votat în Comisiile reunite de toate partidele politice în afară de USR”, a scris şi Drulă pe Facebook. El ironizează amendamentul care prevede afişarea unui panou care să anunţe prezenţa unui radar şi critică restul partidelor care au votat raportul. „S-a transformat într-o caricatură controlul şi aplicarea legii rutiere în ce priveşte viteza de circulaţie: atenţie că în 500 de metri trebuie să mergeţi un pic încet vreo 2-300 de metri, apoi puteţi s-o călcaţi din nou. Oribil sentimentul când vezi că toate celelalte partidele politice votează la unison mizeria asta. (…) Imuni la argumente, imuni la absurditatea prevederilor. Inclusiv parlamentarii acestor partide care păreau oameni rezonabili”, a mai spus acesta. Drumarii pun panourile Astfel, potrivit modificărilor adoptate de cele două comisii, „maşinile de poliţie cu radar sau poliţistul cu radar de tip pistol trebuie presemnalizaţi cu un panou afişat cu 500-1.000 de metri înainte pe sensul de mers”. De asemenea, panoul care atenţionează existenţa unui radar se montează de către administratorul drumului, la solicitarea poliţistului. Pe lângă faptul că maşinile de poliţie trebuie să fie inscripţionate cu însemnele Poliţiei Române, potrivit unei completări aduse amendamentului, acestea trebuie să fie poziţionate vizibil. Tot comisiile au decis că dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de zece metri de maşina de poliţie. 70 de kilometri pe oră în toate localităţile În acelaşi timp, deputatul USR Cătălin Rădulescu a anunţat că a cerut Poliţiei ca în două săptămâni să vină cu propuneri de modificare a legislaţiei rutiere, astfel încât limita de viteză în toate localităţile să fie de 70 de kilometri pe oră. „Noi vom face o modificare la Codul Rutier, şi anume am cerut Poliţiei ca în termen de două săptămâni să găsească o soluţie ei singuri, astfel încât să fie uniformă peste toţi. Să nu existe localităţi unde limita este 50 (de kilometri pe oră – n.r.) şi în altele 70. Adică să fie peste tot 70. Cum o vor face, treaba lor. Hai să îi punem să mai muncească şi cu creierul decât numai cu buzunarul cetăţenului”, a spus Rădulescu. Statisticile sunt clare – viteza omoară Reprezentanţii Poliţiei Rutiere spun că prin modificarea legislativă privind radarele, agenţii sunt lăsaţi fără instrumentele cu ajutorul cărora se poate combate flagelul vitezei excesive. Practic, spun ofiţerii, agenţii din teren nu vor mai avea cum sancţiona din punct de vedere legal pe cei care depăşesc viteza legală. Şi concepţia conform căreia legea are un caracter preventiv a fost demontată de poliţişti. “Şoferii vor merge încet unde este <<anunţat>> radar şi vor <> nestingherţi în rest”, spune ofiţerul. Îm plus, aceste propuneri de modificări legislative vin în contextul în care un studiu minuţios OMS a calculat că o reducere cu 5% a vitezei medii de deplasare pe drumurile publice ar duce la o reducere cu 30% a numărului de accidente rutiere mortale. În general, un şofer din doi depăşeşte limita de viteză autorizată pe un anumit segment de drum, conform raportului.

Sursa: adevarul.ro