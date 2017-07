Lia Vasilescu vorbeste despre urmatoarele cresteri salariale

„La ora actuala platiti 35,9% si impozit pe salariu de 16%, care scade la 10%. am inteles de unde a inceput nebunia si acolo pot aparea situatii unde angajatii pot avea un salariu net mai mic. Aici as adauga eu ce nu se stie. As adauga si de scaderea contributiilor, care scad la 35% plus masura tranzitorie cu privire la costul angajatorului care in 2018 ramane ca in 2017. Masura trecerilor de la angajator la angajat va fi luata concomitent cu scaderile. Totodata se va face o masura tranzitorie. Simularea facuta la Finante arata ca masurile vor determina o crestere a veniturilor nete mai mult la cei cu activitati independente. (…) In conditiile in care va ramane la fel, suma si sarcinile se transfera la angajat.Netul angajatului va creste. (…) Se aplica si in mediul privat si in mediul bugetar.Niciun salariu nu scade. (…) Eu garantez ca niciun salariu nu va scadea.”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii a dat explicaţii şi cu privire la zvonurile legate de posibilitatea creşterii vârstei de pensionare.

„V-as ruga foarte mult sa luati cu titlu de rezerva ce comunica Hossu. Ce a comunicat nu are nicio legatura cu realitatea. Sindicatele vor sa fie invitate la discutii pe legea pensiilor. Le-am spus ca nu ne-am apucat de modificari si la ora aceasta doar am tradus legislatia europeana. (…) Nu am spus ca vrem sa crestem sau sa egalizam, nu stiu de unde au aparut discutiile. Vom iesi noi si vom spune care este varianta reala. (…) Nu cred ca e cazul sa crestem. noi avem o alta medie de viata, nu suntem ca in UE.”, a spus ministrul.

Cât despre documentele prezentate de liberali potrivit cărora după recalculare, unele pensii au scăzut, ministrul a reacţionat ferm.

„Nu stiu ce a adus PNL. Legislatia in vigoare este aceea ca daca se recalculeaza pensia si este in minus, se pastreaza ce e in plata. Nu se scad. Este o lege a pensiilor carpita, din aceasta cauza este nevoie de schimbarea in ansamblu a legii, tocmai ca sa nu mai ajungem in astfel de situatii. Si dupa recalculare, daca se scade pensia cuiva, se ramane la ce este in plata. (…) Cu certitudine pot sa va spun ca nu scadem nicio pensie, iarasi este un subiect care a facut valuri. Este un drept castigat.”, a conchis ministrul Muncii.