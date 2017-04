Legea grațierii creează situații tensionate între Liviu Dragnea și Tudorel Toader

Zilele ministrului Justitiei Tudorel Toader sunt numarate. Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a transmis un mesaj cat se poate de clar, joi 20 aprilie 2017, avertizandu-l ca nu poate beneficia de sustinere la nesfarsit.

Mesajul lui Dragnea vine in contextul in care ministrul Tudorel Toader intarzie sa prezinte un pachet legislativ privind legea gratierii si masurile ce trebuie pentru evitarea unei Hotarari Pilot la CEDO din cauza conditiilor din penitenciare.

Si nu doar atat, ci acelasi Tudorel Toader nici macar nu se prezinta la Comsia juridica din Senat unde se discuta legea gratierii.

Coincidenta, absentele lui Tudorel Toader sunt dublate de cereri de amanare a discutiilor pe legea gratierii, cereri facute de senatoarea PNL Alina Gorghiu, cea care l-a avut ca indrumator de doctorat chiar pe actualul ministru al Justitiei, dupa cum presa a dezvaluit. O ciudata coincidenta, care da nastere intrebarii daca nu cumva Tudorel Toader are interese diferite decat cele ale Guvernului din care face parte.

Liviu Dragnea a explicat ca ministrul Justitiei intarize nepermis de mult, astfel incat este foarte posibil ca legea gratierii sa fie adoptata tacit. Liderul PSD a dezvaluit ca la nivelul partidului exista o suparare cauzata tocmai de atitudinea lui Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca va cere o audienta la ministrul Justitiei pentru a-i explica acestuia ca Parlamentul nu este o anexa a Guvernului.

Iata declaratia liderului PSD Liviu Dragnea:

„Ministerul Justitiei, cu sustinerea Guvernului, sa ne prezinte care este planul pentru a rezolva problema de la care s-a inceput aceasta dezbatere, si anume situatia din penitenciare. Este suficienta legea gratierii sau nu e? Au stabilit vreun program de investitii de construire de noi penitenciare? Au stabilit un program de pedespse alternative, un pachet de propuneri? Au stabilit vreun program de modernizare a penitenciarelor existente? Astept si eu sa vad daca pana acum ministrul Justitiei a facut acest plan, acest pachet legislativ despre care ne-a vorbit, dupa care o sa imi spun un punct de vedere. Se pare ca domnul ministru intarzie foarte mult, a intarziat foarte mult. Eu o sa vorbesc cu colegii mei, le-am transmis deja de ieri, cred ca nu se mai poate intarzia. A zis ca vine in trei saptamani cu un pachet de propuneri, n-a venit, pana la urma legea gratierii o sa fie aprobata tacit, ca nu vine Ministerul Justitiei. O sa cer o audienta la ministrul Justitiei, dupa ce in prealabil mi-o avizeaza primul ministru, ca sa ii explic faptul ca Parlamentul nu este anexa Guvernului. O sa am indrazneala sa fac lucrul acesta, intarzie nepermis de mult. Se lungeste foarte mult discutia despre un subiect care nu mai incepe, si cred ca ar trebui sa ne ocupam serios de toate lucrurile care sunt enuntate public si finalizate intr-un fel sau altul. Beneficiaza de orice sustinere in conditiile in care exista o coerenta si un termen cat de cat realist, nu poti sa beneficiezi de sustinere la nesfarsit, cateva luni si mai vedem dupa aia. Suntem suparati tocmai pentru asta, pentru ca ne puneti aceste intrebari foarte importante si noi nu stim sa raspundem, si vrem sa rezolvam aceste probleme” relateaza Luju.ro