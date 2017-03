Lege de tip ”Big Brother”. SRI-ul procurorii și autoritățile vor monitoriza pasagerii de zbor

Autoritatile vor avea, în viitorul apropiat, toate informatiile despre persoanele care calatoresc cu avionul, de la cum au cumparat biletul, pana la cate escale au facut sau daca au intarziat la imbarcare. Vestea vine după ce o nouă lege de tip „Big Brother” este in acest moment in dezbatere publica.

Indiferent daca mergem in vacanta sau cu afaceri, itinerariul nostru va fi minutios analizat, iar cei care se incadreaza la „profilul de risc” vor fi investigati de SRI, politie si procuratura, arată cei de la ȘtirileProtv.ro.

Se invoca astfel prevenirea actelor de terorism, cele care pot aduce atingere securitatii nationale, dar si posibilele fraude fiscale.

Unitatea nationala de informatii privind pasagerii, pe scurt UNIP, este cea care va monitoriza cu ochi de vultur cele 11 milioane de calatori care pleaca sau vin doar pe Aeroportul „Henry Coanda” anual.

Veti fi urmarit din momentul in care ati dat click si v-ati facut rezervarea, pana in momentul in care v-ati urcat in avion.

Autoritatile vor primi zeci de informatii de la compania aeriana despre tine si despre zborul tau. De exemplu, daca ai bilet dus sau dus-intors, de unde l-ai cumparat, cum l-ai platit, cash sau card, pe langa nume, adresa si chiar adresa de e-mail de pe care ai facut rezervarea.

Si bagajul pasagerului este in vizor, iar atoritatile vor dori sa afle daca aveti valiza la cala sau geanta de mana. Si asta nu e tot.

Toate aceste informatii vor fi analizate cu minimum 24 de ore inaintea zborului programat. Si, atentie, avionul nu va decola pana cand compania aeriana nu le va transmite daca un pasager s-a urcat la bord in ultima secunda sau nu s-a prezentat.

Toate aceste informatii sunt analizate de unitatea nou creata. Daca unul dintre pasageri prezinta un factor de risc, datele despre el vor fi inaintate SRI sau politiei. Asa spera autoritatile sa impiedice deplasarea unor potentiali teroristi sau a unor urmariti international.

Datele stranse despre dumneavoastra vor fi anonimizate dupa 6 luni, insa vor ramane in sistem timp de 5 ani inainte sa fie distruse. Proiectul de lege care permite monitorizarea tuturor celor care calatoresc cu avionul este in acest moment in dezbatere publica.