Judecat după ce a fost prins beat la volan şi a intrat într-un gard! Finul primarului Laba, favorit la şefia noului ocol silvic din Bistriţa Bîrgăului, încolţit din toate părţile

Inginerul Mihai Pop, pe care Vasile Laba, primarul de Bistriţa-Bîrgăului, îl vrea în fruntea noului Ocolul Silvic din comună care deocamdată este în chinurile facerii, pe lângă faptul că este anchetat într-un dosar penal cu privire la exploatările ilegale din pădurile ocolului, mai are o problemă destul de mare, şi tot penală. În septembrie 2015, pe când era la volanului maşinii sale, a intrat în gardul unei case din Bistriţa-Bîrgăului, după ce a fost orbit de farurile unei maşini care venea din sens opus.

Partea groasă însă, nu este accidentul în sine, ci faptul că Mihai Pop s-a urcat băut la volan, alcoolemia acestuia fiind stabilită la 1‰ alcool pur în sânge. Şi mai grav este că, în încercarea lui de muşamaliza lucrurile, a părăsit locul accidentului, reîntorcându-se după ceva vreme bună. Intenţia lui de fapt a fost de a da vina pe soacră, însă de gol l-au dat interceptările telefonice ale anchetatorilor, telefonul său fiind pe mandat cu multă vreme înainte.

Cu toate acestea, Pop nu s-a lăsat şi şi-a dus martori favorabili, care au susţinut că în ziua cu pricina l-au văzut treaz lumină. Numai că sunt unele elemente care se bat cap în cap. Dintre martorii cu pricina nu puteau lipsi naşul Vasile Laba, precum şi Dorel Zaharie – naşul primarului şi omul de casă când vine vorba de exploatările de lemn din pădurile Bistriţei Bîrgăului.

Potrivit interceptărilor efectuate de anchetatori, se pare că în ziua accidentului, Pop băuse destul de bine în casa lui Zaharie Dorel, cunoscut de oamenii din Bistriţa-Bîrgăului drept Ciopa.

Dar să vedem ce s-a întâmplat în data de 29 septembrie, ziua în care a avut loc accidentul.

Seara, în jurul orei 22.00, Mihai Pop se întorcea spre casă de la o întâlnire cu amicii, sindrofie care a avut loc în casa lui Dorel Zaharia. După ce ar fi condus vreo 4 km, cel puţin asta susţine Pop, acesta a fost orbit într-o curbă de farurile unui autoturism care venea din sens opus, astfel că a pierdut controlul volanului şi a fost aţă-ntr-un gard al unui case ce aparţine unei bătrâne din Bistriţa-Bîrgălui. Alături de Mihai Pop, în maşină se pare că se afla şi soţia acestuia.

După impact, în loc să anunţe poliţia despre incident şi să aştepte sosirea unui echipaj care să facă verificările de rigoare, în condiţiile în care autoturismul era serios avariat, niciuna – nici două, Pop şi-a luat nevasta de braţ şi au plecat împreună la părinţii acesteia, la socri. Un cetăţean din comună care ar fi ajuns întâmplător la locul accidentului, Vasile Buta, a fost rugat să stea de şase lângă maşina avariată, până când Pop s-ar fi întors cu socrul său să tracteze maşina. Pretextul a fost faptul că geamurile autoturismului erau sparte şi având unele lucruri de valoare în interior, acestea trebuiau protejate. Ceea ce trebuia protejat însă, şi aici este relevat un aspect grav, este faptul că Pop avea în maşină arma de vânătoare.

Până să revină la locul incidentului a trecut aproape o oră, iar când a ajuns acolo a găsit echipajul de poliţie care deja îi verifica autoturismul. Evident, i s-a pus fiola şi a fost găsit în stare de ebrietate, rezultatul alcootestului fiind de 0,47 ‰ alcool pur în aerul expirat. În acel moment Pop a încercat să o dea cotită şi să declare poliţiştilor că de fapt la volan se aflase soacra sa. Însă, cel pe care îl lăsase de planton se pare că le-a spus poliţiştilor cine se aflase la volan. În plus, când oamenii legii i-au spus de intenţia lor de a chema pe cei de la Criminalistică pentru a preleva probe, Pop şi-a dat seama că gluma se îngroaşe şi a recunoscut că el a fost cel care a condus autovehiculul. Numai că, el nu a recunoscut chiar tot şi după ce a fost testat cu etilotestul le-a spus poliţiştilor că de fapt când s-a aflat la volan nu a fost beat şi că a băut două-trei pahare cu vin după ce a ajuns acasă la socrul său.

Luând-o într-o ordine logică, una simplă, omul dă cu maşina zdravăn de un gard, după care pleacă liniştit la socri să vină să îi tracteze maşina. Putea să îi apeleze telefonic, dar nu a făcut-o, fiindcă după izbitură, telefonul, cică, îi zburase sub un scaun din maşină. Aşa o fi! Dar nevasta? Nici ea nu a avut telefonul la purtător? Hai să presupunem prin absurd că aşa o fi fost. În acest caz, teoretic, oricine ar fi fost într-o astfel de situaţie, ar fi trebuit să revină urgent cu toate cele necesare pentru a duce maşina de acolo, deşi aşa cum am mai spus, el trebuia să anunţe poliţia în primul rând. Dar nu, Pop, după cum au declarat unii martor, a stat liniştit şi a mâncat şi, în plus, conform propriilor declaraţii, a şi băut.Asta în condiţiile în care risca, cum de altfel s-a şi întâmplat, ca până la reîntoarcere cineva să observe şi să anunţe accidentul. Mai mult decât atât, în atare situaţii, legea este foarte clară, în text precizându-se negru pe alb că, conducătorilor auto „le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice”.

În rechizitoriu, procurorii arată că Mihai Pop nu a avut o atitudine sinceră pe parcursul anchetei cu privire la infracţiunile comise.

În referatul de finalizare a urmăririi penale, anchetatorii arată clar că: „Din adresa Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Bistriţa, ne-au fost puse la dispoziţie mai multe interceptări, note telefonice în care reiese faptul că numitul Pop Mihai-Marius în momentul producerii accidentului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, aşa cum a relatat acesta în convorbirea avută cu postul telefonic 0733XXXXX”

Pe lângă faptul că Pop nu a recunoscut vreun moment faptul că băuse înainte de producerea accidentului, şi unii dintre martori i-au susţinut varianta.

Aşa cum precizam mai sus, Mihai Pop băuse în seara respectivă în casa lui Dorel Zaharie, nimeni altul decât naşul de cununie al primarului Vasile Laba, şi acesta din urmă fiind prezent la „întrunire”.

În faţa anchetatorilor, dar şi a instanţei, Zaharie susţine însă că în seara cu pricina Pop trecuse pe la el pe acasă preţ de doar circa 5 minute. Vizita scurtă s-ar fi datorat unui apel telefonic primit de inginerul silvic de la soţie. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că, Zaharie vorbeşte în declaraţie de data de 30 septembrie, nu de 29 septembrie 2015.

„Pop Mihai nu a consumat nimic la mine şi nu cunosc dacă acesta se afla în stare de ebrietate. Acesta a plecat de la mine, eu nu l-am condus şi nu cunosc direcţia în care a plecat acesta. (…) Arăt faptul că eu personal nu am văzut niciodată pe soţia acestuia (…) sau pe soacra acestuia să îi conducă autoturismul”, a declarat Zaharie Dorel.

Declaraţia afaceristului este contrazisă însă de interceptările telefonice ale convorbirilor acestuia din acea seară.

Astfel, pe 29.09. 2015, la ora 21.46, Zaharie a sunat o persoană din Bistriţa Bîrgăului. În nota de redare a convorbirii, Dorel Zaharie este identificat ca persoana „A”, cealaltă persoană fiind notată „X”

X: Da?

A (n. r. – Zaharie Dorel): Ce faci bătrânu?

X: Da… ia amu am sosât acasă.

A: Ia amu ni mi s-o dus aeştia.

X: care?

A: Primaru şi cu Pop.

X: Ie?

A: Ie… Mă tem că şi Pop îi de-an p(…) rău, nu ştiu ce dracu-i cu el.

Câteva ore mai târziu, mai precis la ora 23.13, Zaharie (A) este sunat de o altă persoană din sat, Moldovan Gheorghe (X), un mic afacerist local care se ocupă de prelucrarea lemnului.

A:Da?

X: Bătrâne, dormi?

A: Nu. Cum să dorm?

X: No, du-te scote-l din şanţ pe Pop, că tu i-ai dat de băut .

. A: Io nu m-am băgat, am zâs că-l duc io acasă.

(…)

A: O zâs că o vrut să fugă. Nu?

X: Aşa am înţăles:

A: Să o ducă pe socră-seşî după aceea o recunoscut el.

X: D’apoi mai bine fuge şî o aduce pe socră-sa.

A: Prost o fost.

X: No, când eşti bat, vezi, că nu mai reacţionezi cum trebe.

A: O fost bună vişinata şi dulce.

(…)

X: Săracu, amu le are pe tăte.

A: Nu i-o fost bugăt cu asta, amu le are pe altele.

X: No.

A: El nu-i de băut, mă, îi slab, io ştiu ce păţeşte.

X: Ha, ha, ha… s-o pus cu, cu doi băutori la masă….ha, ha, bine că nu o luat-o în oraş să mai omoare pe cineva.

A: No, la rând. D’apoi am vrut să-l duc, serios. Mă, am vrut să-l duc, nu că merge el, no…

X: Nu trăbuie să-i mai dai cheile, no şti ce… treci, acasă.

A: No, poi io ce să fac? Bine că nu s-o lovit, d-o dracului de cojă (n. r. – maşina), a mai face-o.

X: 10 lemne şî-i alta.

A doua zi, la ora 16.39, Dorel Zaharie (X) este sunat de Mihai Pop (A).

X: Da?

A: Neaţa bună!

X: Ce faci?

A: Ha,ha…

X: Ce-ai păţit măi omule?

A: Oare nu m-am putu duce cu taxi’ acasă aseară?

X: D’apoi n-ai putut merge cu mine în p(…) calului, am zis: Hai să te duc acasă eu!

în p(…) calului, am zis: A: Ai doamne!

X: Ai zis că… „nu, că mergi”! Da’ nu ştiu, nu te-am văzut aşa bat să fii !

(…)

A: Amu’ la tine ce-am băut… două beri?!

X: No bine, mă! No faină treabă ţi-ai rânduit.

(Va urma)