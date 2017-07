Jocul de-a finul cu naşul şi miile de euroi! Doru Crişan a dat 35.000 de euro pentru juma’ de casă şi peste doi ani a primit dublu

În ultima sa declarative de avere, completată anul acesta, primarul comunei Prundu Bârgului, Doru Crişan, menţionează că a vândut o proprietate – o casă şi un teren – cu suma de 70.000 de euro lui Ioan Cristian Hoalbă, naşul de cununie al edilului bârgăuan. Numai că în declaraţia din 2015, Doru Crişan a menţionat că respectiva proprietate a fost achiziţionată împreună cu… acelaşi Ioan Cristian Hoalbă.

Partea tare este faptul că, edilul de Prundu Bârgăului şi-a vândut practic jumătatea lui de proprietate cu acelaşi preţ cu care aceasta a fost achiziţionată per întreg, adică 70.000 de euro. Sursele Gazetei de Bistriţa susţin însă că preţul real cu care a fost cumpărată proprietatea a fost de aproape trei ori mai mare.

În urmă cu circa trei săptămâni, primarul Doru Crişan a fost luat în vizor de procurorii DNA. Anchetatorii i-au percheziţionat locuinţa acestuia, dar şi locul de muncă, adică sediul primăriei de unde au ridicat toate contractele încheiate de administraţia locală pentru lucrările efectuate sau în curs de realizare în Prundu Bârgăului.

De la steril i s-a tras

Problemele i s-ar fi tras lui Doru Crişan de la exploatarea de piatră dintr-o carieră (steril provenit de la fosta mină) aflată pe raza comunei, de către cei de la Frasinul SRL şi Dimex 2000 Company SRL, companii care au obţinut nişte contracte de amenajare a unor drumuri în Josenii Bârgăului şi la Colibiţa. Numai că,potrivit surselor noastre, cele două companii nu aveau avizele necesare pentru exploatare, ci doar acordul primarului. Chiar dacă practic piatra a fost exploatată gratuit, cantitatea folosită la amenajarea drumurilor mai sus amintite a fost facturată şi banii încasaţi. Procurorii DNA au aflat de poveste şi au demarat o anchetă. Astfel că în ziua în care au fost percheziţionate locuinţa primarului Doru Crişan şi primăria din Prundu Bârgăului, procurorii au efectuat percheziţii şi la sediile celor două companii.

Pe de altă parte, este foarte interesant şi faptul că pe lângă cele două firme amintite mai sus, care au avut contracte de lucrări şi pe raza comunei Prundu Bârgăului, una dintre companiile cele mai prezente la lucrările pe bani publici este SC Îndemânarea Prodcom SRL, căreia Doru Crişan i-a înlesnit obţinerea unui teren pe care aceasta să construiască o microhidrocentrală.

Neconcordanţe… la avere

Lăsând acestea deocamdată la o parte, în acest număr ne îndreptăm încă o dată atenţia asupra declaraţiilor sale de avere, Gazeta de Bistriţa intrând şi în posesia cele completată de Doru Crişan în 2015, chiar dacă aceasta nu este postată pe site-ul primăriei, dar nici pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, conform prevederilor legii. Astfel am constat noi inadvertenţe, pe lângă cele prezentate într-un număr anterior când făceam o comparaţie între declaraţie de avere completată anul acesta cu cea completată în 2012.

Potrivit documentului completat în martie 2016, Crişan deţine în Prundu Bârgăului, din 2004, un teren intravilan în suprafaţă 1.940 m.p.

Împreună cu soţia sa, primarul de Prundu Bârgăului a achiziţionat, în 2013, un teren extravilan, de 2.234 m.p., iar în comuna pe care o conduce, în 2016, a cumpărat 608 m.p. teren intravilan.

Uite casa, nu e casa!

La capitolul clădiri, Doru Crişan stă şi acolo bine. Astfel, în 2006 a cumpărat o casă de 362 m.p., în 2010 a construit un spaţiu comercial de 500 m.p., iar anul acesta a mai cumpărat o casă de 188 m.p., împreună cu soţia sa.

Însă în declaraţia de pe site-ul ANI, din 2012, Crişan declară doar o casă de 400 m.p.,dobândită în 2004, însă nu declară casa dobândită în 2006.

În acelaşi document completat anul acesta, primarul de Prundu Bârgului scrie că a vândut o casă şi un teren lui Ioan-Cristian Hoalbă, cu suma totală de 70.000 de euro. Numele acestui cumpărător apare în declaraţia de avere din 2012, dar în calitate de creditor al lui Doru Crişan. Hoalbă Ioan Cristian îi împrumutase, pe atunci viitorului primar, în 2011, suma de 10.000 de euro. Acestea nu sunt singurele „afaceri” cu Hoalbă, fiindcă în declaraţia sa din 2015, Doru Crişan menţionează şi vânzarea unui teren de pe Măgura, pentru care a primit 72.461 lei.

Naşul, pe post de cumpărător! I-a dat finului dublu

Ioan Cristian Hoalbă este însă naşul de cununie al primarului Doru Crişan, iar potrivit declaraţiei sale de avere completată în anul 2015, împreună cei doi au cumpărat un teren în suprafaţă de 12.221 m.p. şi o casă de 764 m.p. în Mijlocenii Bârgăului.

Suma oficială cheltuită de Crişan şi Hoalbă pentru achiziţionarea casei de 764 m.p. şi a terenului de peste 12.200 m.p. este de 70.000 de euro. Neoficial, spun sursele Gazetei de Bistriţa, aceasta este de circa trei ori mai mare. Tranzacţia a avut loc în 2014, iar după aproape doi ani, Doru Crişan se transformă în vânzător. Deşi teoretic imobilul în întregul său (casă şi teren) a fost achiziţionat cu 70.000 de euro – preţul oficial – deci fiecare, atât Crişan, cât şi Hoalbă, au pus la bătaie câte 35.000 de euro, primarul de Prundu Bârgăului ajunge să câştige dublu faţă decât ar fi investit pentru partea sa de imobil. Adică 70.000 de euro în total, suma pe care o declară în declaraţia de avere completată anul acesta. La un calcul scurt, în nici doi ani, valoarea imobilului s-a dublat, ajungând de la cei 70.000 de euro oficiali la 140.000 de euro, ţinând cont de suma primită de Crişan pentru partea sa.

În ultimul an s-a pricopsit cu un camion

Totodată, Crişan are două autovehicule, un Volkswagen Tiguan şi un Iveco, maşini care le-a achiziţionat după 2012. Mai precis, autocamionul Iveco a fost achiziţionat în perioada 2015- 2016, fiindcă acesta nu apare în declaraţia sa de avere completată anul trecut.

Conturi nedeclarate anterior

Om econom, Doru Crişan are şi conturi în bancă. În ultima sa declaraţie, el aminteşte de un cont în lei în care are depusă suma de 25.259 lei şi unul în valută, în care are depusă suma de 15.788 euro. La un calcul scurt rezultă că primarul a economisit din 2012 încoace, din acel an datând conturile, 94.726 lei. În acest punct trebuie să precizăm faptul că în declaraţia completată în 2015, Doru Crişan menţiona existenţa doar a unui singur cont deschis în 2012, în valoare de doar 20.000 lei. La un an diferenţă a apărut şi cel în euro.

Salariu de… primar

Din postura de primar, Doru Crişan a încasat în anul 2015 un salariu de 29.500 lei (circa 2.458 lei lunar), în timp ce soţia sa a primit o indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum total de 18.914 lei.

De asemenea, Crişan a încasat de la Yorogo Cafe SRL suma de 42.240 pentru închirierea unui spaţiu de către SC Yorogo Cafe SRL, precum şi 2.926 lei de la Alexandru Gucianu, tot pentru închirierea unui spaţiu. Cu doar un an înainte, primarul de Prundu Bârgăului declara că pentru spaţiul închiriat de către SC Yorogo Cafe SRL a primit 25.158 lei.