Jeni Clapă: Nu am cancer și nici nu am cerut bani de la românii din Norvegia

Jeni Clapă, cunoscută în trecut ca fiind țepară pentru mai multe familii din Bistrița, susține că afirmațiile recente ale românului plecat în Oslo, Daniel Mocanu, sunt nefondate. Mai mult aceasta a dat banii înapoi familiilor prejudiciate prin ofertele firmei de turism cu care activa în acea perioadă. Cât despre noile împrumuturi presupus obținute în Norvegia, Jenica susține că nu sunt adevărate.

În urmă cu două ediții, Gazeta de Bistrița a publicat un material în care Daniel Mocanu, un român stabilit în Norvegia, susținea că Jenica Clapă se folosește de un diagnostic de tip cancer în fază terminală pentru a obține sume de bani de la alți cetățeni din Oslo.

Daniel Mocanu: „A încercat să o păcălească pe soția mea de 1.000 euro”

În urmă cu aproximativ trei săptămâni am fost contactați de Dan Mocanu, un român ce s-a stabilit în Norvegia, țară în care trăiește și acum Jenica Clapă, susținând că aceasta s-ar fi folosit de pretextul că ar avea cancer pentru a-i escroca de 1.000 euro.

„Am găsit un articol pe internet de anul trecut la dumneavoastră despre Clapa, una care a escrocat o grămadă de lume: Jenica Clapă. Am aflat că e urmărită prin țară și că a dispărut undeva prin Suedia. Nu știu dacă mai e de interes public, dar femeia a ajuns printr-o coincidență la mine în casă, acum câteva zile încercând să o păcălească pe soția mea de 1000 euro. Noi locuim în Oslo, Norvegia, loc unde s-a stabilit și infractoarea Jeni.

Ne-a abordat sub pretextul că are cancer în stadiu terminal. Bănuiesc că o ajută și faptul că e mai slabă la constituție. A început aici o campanie de colectare de împrumuturi de la toată lumea de aici. În medie cere câte o mie de euro, ba pentru tratament, ba pentru facturi neplătite.

Când am văzut-o la noi în casă mi s-a părut suspect, așa că am căutat-o pe internet să verific dacă există informații despre aceasta. Mă bucur că am făcut-o, deoarece așa am aflat de istoricul ei infracțional derulat pe teritoriul țării. Am găsit mai multe materiale despre țepele ce le-a dat aceasta. I-am comunicat soției, și ea a sunat-o pe Jeni să o confrunte despre acestea iar ea s-a justificat că încearcă să se schimbe”, a susținut Dan Mocanu.

Jenica: Sunt fabulații! Nu aș fi putut face așa ceva!

În replică la acuzațiile aduse de Mocanu, Jenica i-a făcut o plângere penală înregistrată în Norvegia și totodată susține că cele relatate sunt false. Aceasta susține că în Norvegia are un salariu net de 2.000 de euro și că nu ar avea motive să se împrumute de alți români stabiliți acolo.

„În legătură cu cele apărute în presă consider că s-a ajuns prea departe, pentru că acest domn, Mocanu Daniel care ar fi luat legătură cu dumneavoastră relatând niște fapte neadevărate, nu prezintă credibilitate, deoarece acuzându-mă de așa ceva ar fi trebuit să vină cu nume și prenume ale persoanelor care m-ar fi ajutat cu sume colosale de bani pentru boală mea , respectiv o mie de euro de familie când salariul net în Norvegia este pentru un imigrant de aproximativ 2.000 euro pe lună! Oricât ar fi lumea de sensibilă și ar fi vrut să mă ajute, nu cred că ar fi dat astfel de sume. Mai mult dacă sufăr sau aș fi suferit de cancer în fază terminala niciodată nu aș fi apelat la biserică. Consider că, dacă aș fi făcut acest lucru, primul om care ar fi trebuit să știe era părintele paroh care vă poate confirma spusele mele. Eu cred că acest domn nici măcar nu știe unde se află biserica respectivă, mai mult ar trebui să dovedească concret acest lucru și având în vedere că articolul a apărut și în Uniunea Românilor din Norvegia ,dacă ar fi existat măcar o singură familie care să confirme spusele acestui domn sunt sigură că automat erați contactați”, declară Jenica Clapă.

Femeia susține că acuzațiile aduse la adresa ei și a soțului ei au fost complet nefondate, motiv pentru care s-a adresat autorităților din Oslo, Norvegia.

„Pentru că mi s-au adus acuzații grave mie și soțului meu, care este un om integru și care a fost târât și el în aceste minciuni și mizerii, am depus o plângere penală pentru defăimare la poliția din Oslo. În urmă acestei plângeri domului (n. r. – Dan Mocanu) i s-a deschis dosar penal pentru acuzațiile false și va trebui să dovedească tot ceea ce a publicat în ziarul dumneavoastră. Mi s-a propus de către poliția norvegiană o mediere în acest sens, pe care am acceptat-o și sunt curioasă dacă și acest domn o va accepta! Atâta timp cât știu că nu am luat de la nimeni nici un ban în scopul bolii mele consider, că dacă nu își va retrage spusele din ziarul dumneavoastră, nu voi acceptă medierea și conform procedurilor norvegiene dosarul va merge în instanță norvegiană pe materie penală”, mai adaugă aceasta.

A returnat banii familiilor din bistrița

Începând cu luna septembrie 2014 la sediul IPJ Bistriţa-Năsăud, la Serviciul de Investigare a Fraudelor au fost depuse mai multe reclamaţii vizând pe numita Jenica Huciu, fostă Clapă, cunoscută sub numele de „Jeni”, angajată la Agenţia de turism „Sunshine Tour” cu sediul în Bistriţa, str. General Gr. Bălan, nr.22 C. Dacă în judeţele Timiş şi Cluj a folosit o firma numită „Your Next Holiday”, în care apărea ca patroană, în Bistriţa şi-a rebranduit niţel metoda, firma înfiinţată aici, „Sunshine Tour”, nu mai apare la Registrul Comerţului pe numele său, doamna “Jeni” jucând rolul de angajat, patron fiind soţul, Dorin Huciu. Între timp, Jenica Clapă şi-a făcut ordine în viaţă, s-a căsătorit cu fiul lui Huciu, un fost nomenclaturist local al PCR înaintea evenimentelor din decembrie 1989, acesta fiind numărul 3 în ierarhia de partid din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anchetatorii bistrițeni au decis între timp clasarea Jenică Clapă pentru că aceasta ar fi returnat banii mai multor familii ce aleseseră Sunshine Tour ca agenție de turism pentru a merge în vacanță, dar care s-ar fi trezit doar cu sumele achitate fără a beneficia de pachetele promoționale promise de firmă.

Iniţial ea le prezenta clienţilor un preţ maximal, apoi concomitent cu oferirea unor bonusuri acorda şi anumite reduceri substanţiale. Metoda s-a dovedit de succes, oamenii erau cuceriţi, scoteau de îndată bani şi achitau preţul cerut, crezând că au făcut şi o mare afacere. Este de remarcat faptul că nici unul dintre clienţii „Sunshine Tour” nu au beneficiat de vacanţa mult visată.

„Faptele despre care s-a relatat în trecut, mă refer la dosarul de la Bistrița, cel cu familiile păgubite, care au rămas fără bani și concedii sunt false. În dosarul deschis la Bistrița așa cum reiese din documentele oficiale au fost șase familii , trei dintre acestea primind banii în perioada în care se lucra la dosar, iar celelalte ulterior.

Niciodată nu m-am sustras organelor de cercetare penală, mai mult chiar dacă sunt plecată din țară, avocatul meu a ținut legătură cu organele de cercetare și am pus la dispoziție documentele necesare pentru soluționarea cazurilor. În decursul cercetărilor, nu am primit nici un fel de interdicție și nici nu am fost ajutată de nimeni. Decizia de a plecă din țara mă privește personal! ”, a mai adăugat Jeni Clapă.

Cine a dispus clasarea

Ancheta împotriva Jenicăi Clapa și a Sunshine Tour SRL fost condusă de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, Ovidiu Sorin Burje. Deși inițial acesteia i se imputau infracțiuni de înșelăciune prin nerespectarea de către agenția de turism a pachetelor și serviciilor turistice, Burje a revenit afirmând că nu existau dovezi că Jenica i-ar fi indus în eroare pe bistrițeni.

„Promisiunea de prestare ulterioară a serviciilor de agenție turistică în condițiile convenite de părți nu echivalează cu prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, deoarece la momentul realizării acelei promisiuni, fapta de a îndeplini obligația asumată reprezentând un eveniment viitor (o posibilă vacanță), relativ incert, care încă nu se petrecuse pentru a putea fi exprimat ca fiind un adevărat sau mincinos”, susține procurorul Burje.

Astfel că, acesta a decis să claseze dosarul pe motiv că faptele comise de Jeni Clapă și Sunshine Tour nu sunt încadrate în legea penală.

Această decizie a fost comunicată atât agenției de turism cât și a păgubiților Bartos Schatz Helga Claudia, Maftei Ovidiu, Apetrei Marius Ioan și altor două bistrițence la începutul lunii martie a acestui an.