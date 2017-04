Jaf de proporţii în Italia! Doi dintre autori se plimbă bine mersi prin Năsăud, poliţia stă şi vegetează

Doi fraţi din Năsăud sunt căutaţi prin Interpol pentru un jaf comis în toamna anului trecut în Italia. Alături de alţi trei conjudeţeni, Ioan Lucian Rus, zis Goangă, şi Marius Rus, zis Cucuruz, au furat echipamente sportive în valoare de 200.000 de euro, dintr-un magazin din Aosta. Năsăudeni au reuşit să se facă nevăzuţi, însă alţi doi, tot fraţi, Adrian Răzvan şi Valeriu Tinca, originari din comuna Dumitra, au fost arestaţi. Goangă este cunoscut în zona Năsăudului ca o persoană violentă, acesta având antecedente penale şi chiar o condamnare cu suspendare de un an, într-un proces în care era acuzat de vătămare corporală, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Deşi Goangă a fost trimis în judecată în 2011, sentinţa a fost pronunţată de Judecătoria Năsăud abia în februarie 2016 şi parţial menţinută de Curtea de Apel Cluj, victima retrăgându-şi plângerea pe ultima sută de metri. În tot acest timp, Ioan Lucian Rus nu a fost cuminte deloc, el fiind în vizorul procurorilor DIICOT într-un dosar de proxenetism şi trafic de droguri.

România a ajuns iar de „mândră minune” în Italia după ce cinci români au jefuit, în noiembrie anul trecut, un magazin de echipamente sportive, valoarea prejudiciului ridicându-se la 200.000 de euro. Patru din cei cinci hoţi s-au dovedit în mod cert a fi din Bistriţa-Năsăud, doi fraţi din Dumitra şi alţi doi, tot fraţi, din Năsăud. Cei doi fraţi originari din Dumitra, Adrian Răzvan şi Valeriu Tinca au fost prinşi de autorităţile italiene şi arestaţi preventiv pe 13 martie. Ceilalţi trei sunt de negăsit, printre ei fiind şi cei doi fraţi din Năsăud – Ioan Lucian şi Marius Rus. Potrivit surselor noastre, Pe lângă fraţii Tinca şi fraţii Rus, şi cel de-al cincilea, un anume J.C., ar fi conjudeţean de-al acestora, mai precis tot din Năsăud.

Ioan Lucian Rus, cunoscut în zona Năsăudului şi sub numele de Goangă, are antecedente penale. În 2014 a fost la un pas să fie arestat preventiv de procurorii DIICOT BN, potrivit surselor Gazeta de Bistriţa pentru proxenetism şi trafic de droguri, însă a scăpat doar cu control judiciar. Control judiciar care s-a întins până undeva în vara lui 2016, după care „a zburat” spre Italia, unde împreună cu fratele său şi alţi trei conjudeţeni au dat o spargere la un magazin din Aosta.

Filmul jafului

În noaptea dintre 6 și 7 noiembrie 2016, din magazinul din Aosta au fost furateechipamente sportive în valoare de 200.000 de euro. Autorii, cinci români, au forțat poarta și ușa magazinului, spărgând camerele de supraveghere şi neutralizând sistemele de alarmă, și apoi au îngrămădit într-o furgonetăechipamente sportive în valoare de 200.000 de euro. Şi s-au făcut nevăzuţi.

„Au fost furate geci de firmă, ochelari de protecție, măști, ceasuri cu GPS, toate fiind pregătite pentru sezonul de iarnă 2016-2017. Au furat trei dube de bunuri. Hoții au spart toate camerele de luat vederi și au luat și hard disk-urile”,a povestit pentru ansa.it, proprietarul magazinului.

Întrucât camerele de supraveghere ale magazinului au fost sparte odată cu jaful, hoţii luând şi hard-diskul pentru a nu mai fi acces la înregistrări, ancheta demarată de poliţiştii italieni a decurs destul de greoi, deşi, culmea, că nu mult după incident duba celor cinci a fost oprită în trafic de poliţişti, la un control de rutină.

Cu toate acestea, carabinierii au dat în final de urmele lor, iar în ianuarie autorităţile italiene au dat mandat de arestare pe numele celor cinci români. Au aşteptat însă ca românii să se reunească într-o pensiune din Borgomasino unde fraţii Tinca îşi duceau veacul.

Cei doi fraţi din Dumitra au fost arestaţi pe 13 martie. Adrian Răzvan Tinca a fost arestat de carabinierii din Moncalieri pentru jaf: un fapt care a determinat forțele de poliție să descindă în casa din Borgomasino pentru a executa mandatul de arestarea celorlalți patru componenți ai bandei, casă în care l-au găsit doar pe Valeriu Tinca.

Pentru ceilalţi trei, potrivit presei italiene, procurorii au emis mandate europene de arestare.

În cele patru luni de anchetă, mare parte din pradă – cel puțin90% – a fost vândută pe piața neagră.

Acelaşi magazin din Aosta a mai fost jefuit în 2015, atunci fiind furate biciclete în valoare de 25-30.000 de euro.

Condamnat cu suspendare pentru ultraj şi tulburarea liniştii publice

Ioan Lucian Rus, zis Goangă, unul dintre participanţii la jaf, este cunoscut în zona Năsăudului ca o persoană destul de violentă. În 2011 era trimis în judecată, alături de alţi 13 amici de-ai săi, pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, însă în dosar era vorba şi de o vătămare corporală, victimă fiind un anume Gheorghe Tămaş. Dosarul a fost judecat pe fond la Judecătoria Năsăud, magistraţii de aici condamnându-l pe Ioan Lucian Rus la 1 an şi şase luni de închisoare cu suspendare. În plus a mai avut de plătit victimei, împreună cu ceilalţi inculpaţi din dosar, despăgubiri civile în valoare de 10.000 lei. În apel, Curtea de Apel Cluj i-a redu pedeapsa la doar un an de închisoare cu suspendare, lui Ioan Lucian Rus fiindu-i reţinută doar acuzaţia de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, victima Gheorghe Tămaş retrăgându-şi plângerea.

Ambele sentinţe au fost pronunţate în 2016, după cinci ani de procese.

În vizorul DIICOT! Doi ani a fost sub control judiciar

Până la pronunţarea instanţelor de judecată din Năsăud şi Cluj Napoca, Ioan Lucian Rus nu a fost cuminte deloc, fiindcă a intrat şi în vizorul procurorilor DIICOT BN, în aprilie 2014, când aceştia l-au reţinut pentru 24 de ore şi l-au propus pentru arestare preventivă. Propunerea procurorilor nu a fost însă admisă de magistraţii de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud care l-au pus pe Goangă sub control judiciar. La fel s-a întâmplat şi în urma contestaţiei procurorilor la Curtea de Apel Cluj. Astfel, din aprilie 2014 şi până prin aprilie 2016, Rus a fost sub control judiciar şi nu avea voie să părăsească teritoriul României.Potrivit surselor noastre, obiectul dosarului ar fi proxenetismul şi traficul de droguri.

De asemenea, surse ale Gazeta de Bistriţa susţin că în acest moment, Ioan Lucian Rus se află în Năsăud, oraşul de domiciliu, iar Poliţia nu are nici reacţie fiindcă nu ar fi primit, cică, nici un document oficial din partea autorităţilor italiene.

Construieşte un ditamai blocul

Ioan Lucian Rus este fiul lui Leon Rus, cel care a primit OK-ul din partea Primăriei Năsăud să construiască un imobil cu două etaje pe str. Rahovei din Năsăud, în apropierea soţilor Şot.

Fiindcă nu li s-a cerut acordul şi speriaţi că odată cu începerea lucrărilor de construire a imobilului le va fi afectată casa, soţii Şot au ajuns să ceară în instanţă anularea autorizaţiei de construire eliberată în baza unui certificat de urbanism întocmit aiurea. În prima fază au câştigat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, magistraţii anulând documentele eliberate de primăria năsăudeană. S-a ajuns însă în recurs la Curtea de Apel Cluj, unde Leon Rus şi Primăria Năsăud au cerut instanţei să admită lipsa de interes a reclamanţilor Şot, pentru simplul fapt ca noua construcţie nu le-ar afecta gradul de însorire al casei lor. Şi au câştigat. Însă instanţa clujeană nu a mai ţinut cont de modul în care a fost autorizată construcţia, deşi instanţa de fond de la Bistriţa a ajuns la concluzia că practic actele sunt nelegale.

Fiindcă odată cu începerea lucrărilor la imobilul lui Leon Rus, peretele casei soţilor Şot, aflat exact pe mejda celor două proprietăţi, a suferit fisuri, aceştia au decis să îşi repare casa pe cont propriu. Nu au putut fiindcă Leon Rus le-a interzis să îşi monteze schelele pe proprietatea lui. Drept urmare, soţii Şot au mers în instanţă, în 2016, şi au obţinut prin ordonanţă preşedinţială „obligarea pârâtuluisă permită accesul echipei de constructori pe terenul său, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii la peretele imobilului reclamanţilor, până la finalizarea lucrărilor, dar nu mai mult de data de 09.12.2016”. Fiindcă nu li s-a permis nici aşa accesul pentru a-şi executa reparaţiile necesare, soţii Şot au apelat la executor, care evident a avut un onorariu de încasat. Executor care în final s-a îndreptat împotriva lui Rus. Numai că Rus nu a plătit nici un ban, astfel că executorul a solicitat Primăriei Năsăud să îi comunice bunurile pe care Leon Rus le are în proprietate. Dar, surpriză! În scriptele primăriei Leon Rus nu figurează cu nici un bun impozabil. Asta, cu toate că în Cartea Funciară terenul, pe care se pregăteşte să construiască imobilul cu două etaje din imediata vecinătate a soţilor Şot, îl are ca proprietar pe Leon Rus, plus menţiunile din documentele care au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire. Deci, cel puţin acest teren ar trebui să figureze în scriptele primăriei. Dacă teoretic, Rus nu are nici bunuri mobile, nici imobile precum nici alte venituri impozabile, întrebarea firească este, atunci de unde provin banii care sunt investiţi în ridicarea imobilului din Năsăud?