Jaf armat la o ceasornicărie de lux

O ceasornicarie de lux din centrul Parisului, aflata in apropierea celebrului bulevard Champs-Elysees, a fost jefuita marti de doi barbati inarmati, care au reusit sa fure bunuri in valoare de „cateva sute de mii de euro”, au declarat surse din politia franceza, citate de AFP.



Cei doi barbati inarmati au intrat in ceasornicarie aproape de ora 9:00 GMT, la o ora dupa deschidere, potrivit news.ro.

Un angajat al ceasorniei, care a incercat sa li se opuna, a fost lovit cu o bata in cap.

In luna februarie, 8 barbati suspectati ca au furasera ceasuri de lux in valoare de 300 de mii de euro, tot la Paris, au fost arestati.