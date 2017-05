IPJ BN, joc de glezne! Zadorsim SRL, firmă anchetată de procurori pentru exploatări ilegale de lemne, contestă în instanţă o amendă piperată dată de poliţişti!

O firmă de exploatarea şi comercializarea lemnului din Bistriţa-Bîrgăului cu multe bube în cap contestă în instanţă o amendă care i-a fost „administrată” de Poliţie în vara anului trecut, după ce un angajat a transportat lemn fără a avea aviz de însoţire. Transportul cu pricina a fost cel de-al doilea efectuat în ziua respectivă, însă doar pentru primul au fost întocmite actele legale. Valoarea amenzii a fost una usturătoare, de 10.000 de lei. Zadorsim SRL, căci despre ea este vorba, a achitat doar jumătate din cuantumul aplicat fiindcă s-a încadrat în primele 48 de ore. A introdus o acţiune în instanţă, cerând magistraţilor de la Judecătoria Bistriţa să constate că procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate fiindcă fapta nu există. Poliţiştii spun însă că au probe şi martori, dar totul atârnă de un fir de aţă.

Inspectorii Gărzii Forestiere au întocmit nu mai puţin de 9 rapoarte, începând cu 2014, când au verificat nişte sesizări ale unor cetăţeni din comuna Bistriţa-Bârgăului cu privire la modul în care sunt exploatate pădurile administrate de Ocolului Silvic Bistriţa Bîrgăului.

Potrivit rapoartelor, inspectorii au găsit în teren arbori tăiaţi ilegal, dar şi faptul că în documente diametrul arborilor era mult mai mic decât în realitate. Astfel că în multe situaţii, culmea, numărul de arbori deşi era cu câteva bucăţi mai mic, volumul era mult mai mare. Au fost însă şi cazuri în care a corespuns numărul arborilor, dar volumul a fost de asemenea mai mare.

Zadorsim SRL este subiectul unei anchete penale, după ce în martie anul acesta la sediul firmei au avut loc percheziţii. Firma a fost însă luată în vizor de oamenii legii mult mai devreme, descinderile fiind doar o etapă mai răsunătoare dacă putem spune aşa.

În urmă cu doi ani, reprezentanţii Gărzii Forestiere au descoperit multe nereguli înpartizile exploatatede Zadorsim. Această firmă este doar una din cele găsite în neregulă, fiindcă mai există şi altele. Neregulile nu ar fi avut loc dacă întreg personalul Ocolului Silvic Bistriţa-Bîrgăului şi-ar fi făcut datoria şi nu şi-ar fi dat concursul la producerea jafului din pădurile din zona respectivă.

Pe lângă loviturile primite de la Garda Forestieră, în vara anului trecut SC Zadorsim SRL s-a mai ales cu încă una. O amendă de 10.000 de lei primită de la Poliţie.

Trasport dublu, un singur rând de acte

Ce s-a întâmplat de fapt? Unul dintre autocamioanele firmei a fost văzut de Emil Ţîra, un localnic din Bistriţa-Bîrgăului, în jurul orei 8.00 dimineaţa, îndreptându-se plin cu lemnele pe care le aducea din zona de exploatarespre locaţia undeZadorsim SRL avea depozitul. Cum Ţîra avea indicii că cei de la Zadorsim calcă adesea pe lângă linia impusă de lege, a început să îşi întindă „antenele”. A aflat astfel de la un alt consătean, fost pădurar, Dumitru Bortă, că acelaşi camion a mai transportat în aceeaşi dimineaţă o cantitate de lemne pe aceeaşi rută. Drept urmare, Ţîra a considerat că trebuie să anunţe poliţia să verifice dacă transportul a fost sau nu legal. Ceea ce s-a şi întâmplat. Inspectorul principal de poliţie Radu Codărean este cel care a făcut toate verificările, atât prin aplicaţia IwoodTracking, cât şi în SUMAL şi a ajuns la concluzia că cel care reclamase posibila încălcare a legii are dreptate. Astfel, a descoperit că Vasile Praşca, şoferul care a transportat lemnul, efectuase în acea zi două curse în interval de circa trei ore. Pentru primul transport, care a avut loc undeva între orele 4:00 şi 5:00 dimineaţa, omul a avut toate actele în regulă, însă nu şi pentru cel de-al doilea efectuat în jurul orelor 8:30 – 9:00.

Şoferul recunoaşte în prima fază, apoi a dat-o cotită

În declaraţia dată în faţa poliţistului, Praşca recunoaşte că nu a fost în regulă.

În data de 1.07.2016, la orele 4:00, nu reţin cu exactitate ora fixă, am plecat cu mijlocul de transport BN (…), al SC Zadorsim SRL în rampă pentru a încărca material lemnos şi pentru a-a transporta la sediul societăţii în vederea debitării. Eram singur. Bariera de intrare în pădure a rămas deschisă din ziua precedentă. De altfel e deschisă tot timpul. După ce am încărcat mijlocul de transport cu o canitatede aproximativ 14 m.c de lemn rotund esenţă răşinos (brad) şi esenţă fag pentru lemn de foc, patronul societăţii, Zahariel Dorel, a venit la faţa locului, mi-a dat avizul de însoţire a mărfii şi am înregistrat în SUMAL, offline, transportul. Am pornit cu materialul lemnos şi l-am descărcat la sediul societăţii. Am ajuns la sediul descărcării după cam o oră. Am trecut prin satul Bistriţa-Bîrgăului în jurul orelor 6:00. După ce am descărcat materialul lemnos la sediul SC Zadorsim SRL, patronul Zaharie Dorel mi-a cerut să mai fac un transport de material lemnos tot din rampa Şoimu de Jos. Mi-a zis că vine la faţa locului să îmi dea aviz de însoţire a mărfii şi să înregistrez transportul în SUMAL. (…) Nu am avut aviz de însoţirea mărfii pentru cel de-al doilea transport”, a declarat Praşcă în faţa poliţistului.

Şoferul a mai precizat că avizul de la primul transport rămăsese la el şi în cazul în care ar fi fost oprit de Poliţie pe drum ar fi prezentat acel document, asta în condiţiile în care transporta aproximativ aceeaşi cantitate, aceleaşi esenţe, precum şi categorii de lemn.

Declaraţia dată la Poliţie nu a mai rămas însă în picioare şi în faţa instanţei, fiindcă acolo Vasile Praşcă s-a sucit cu 180 de grade. Angajatul Zadorsim, şi potrivit surselor noastre omul de casă al patronului, a declarat că el niciodată nu a transportat lemn fără documente legale.

Pădurarul Bortă, aceeaşi tactică

Curios, aceeaşi tactică a adoptat-o şi fostul pădurar Dumitru Bortă, care în faţa poliţistului a descris cum s-au întâmplat lucrurile şi că a văzut primul transport care a fost efectuat în jurul orelor 5:00 dimineaţa, că a aflat de cel de-al doilea că ar fi avut loc în jurul orelor 8:00, şi că astfel şi-a dat seama de faptul că angajatul firmei s-ar fi folosit de acelaşi aviz pentru ambele transporturi. Ajuns în faţa instanţei ca martor propus de IPJ BN, subit Bortă nu şi-a mai adus aminte de nimic.

La dosar, probe subţirele

Poliţiei nu i-a mai rămas decât să demonstreze cu alte probe faptul că angajatul Zadorsim a efectuat cel de-al doilea transport fără documente legale. La dosarul cauzei au fost depuse două fotografii preluate de pe o înregistrare a unei camere video de la un local din zonă, în care se vede trecând acelaşi camion încărcat cu cantităţi similare de lemn, la ore diferite, indicate de cronometrul camerei. Şi fără acel cronometru se poate observa că nu este vorba de aceeaşi perioadă de timp, în funcţie de luminile şi umbrele generate de razele soarelui, dar şi de prezenţa/absenţa unor autovehicule în zona respectivă. La următorul termen, instanţa a cerut Poliţiei să aducă înregistrarea video, evident dacă mai există.

Greşelile poliţistului Codărean

În acest punct însă poliţistul Codărean a făcut însă nişte greşeli. Una este faptul că nu a cerut înregistrarea video pentru a avea ca probă, în condiţiile în care se ştie că în România orice amendă se contestă, mai ales de agenţii economici.

O a doua, şi cea mai mare de altfel, este faptul că nu a confiscat cantitatea de lemn presupusă a fi fost transportată fără avizul de însoţire. În întâmpinarea IPJ BN depusă la dosar, motivul e unul de-a dreptul ilar. Pentru că nu a fost depistat în trafic în timp real, nu s-a putut stabili decât pe baza declaraţiilor martorilor cantitatea transportată ilegal, spune Poliţia, şi dacă s-ar fi procedat la confiscare firma ar fi suferit un prejudiciu, explică cei din IPJ BN în întâmpinare.

„Nu s-a luat măsura confiscării materialului lemnos deoarece al doilea transport, cel fără aviz de însoţire, nu a fost identificat în timp real, în trafic. Nu s-a putut stabili doar pe baza declaraţiilor martorilor şi a imaginilor video care a fost cantitatea de material lemnos transportată fără aviz şi nici ce specii de lemn. Prin urmare, pentru a nu se crea un prejudiciu societăţii, nu s-a luat măsura confiscării valorice a materialului lemnos, deoarece nu se poate stabili cât lemn de foc a fost transportat (care e mai ieftin ca preţ de achiziţie şi vânzare) şi cât lemn de lucru de esenţă a fost transportat (care are un preţ de achiziţie mult mai mare).

În condiţiile în care agentul constatator a fost sesizat prin denunţ şi în urma administrării probatoriului menţionat, din care rezultă că societatea Zadorsim SRL a comis o contravenţie, transportând de două ori material lemnos folosind un singur aviz, în condiţiile în care acest aspect s-a confirmat prin verificările efectuate, singura cale legală a fost aceea de a aplica o sancţiune contravenţională societăţii, pentru considerentele arătate mai sus”, se precizează în întâmpinarea IPJ BN.

Cantitatea transportată fără documentele legale ar fi fost uşor de depistat în condiţiile în care s-ar fi procedat la cubarea lemnului existent în depozit în momentul controlului, şi după ce s-ar fi verificat cantităţile declarate în SUMAL într-o perioadă dată de timp – intrări/ieşiri – calculul ar fi fost unul simplu. Astfel nu era exclus ca Poliţia să fi descoperit mult mai multe probleme. Inexplicabil însă a avut grijă ca nu cumva să producă firmei un prejudiciu în loc să facă o verificare ca la carte. Asta în condiţiile în care existau deja semnale că firma cu pricina a comis o serie de ilegalităţi, de la exploatare şi până la transport.

Sute de arbori tăiaţi ilegal, zice Garda Forestieră

Iată ce scriaGarda Forestierăîntr-un raport din luna mai 2015,în urma unui control efectuat într-o partidă din Piatra Mare unde lemnul era exploatat de SC Zadorsim SRL.

„Cu ocazia constituirii acestei partizi au fost inventariate un număr total de 817 arbori, din care:

un număr de 248 din specia brad cu un volum brut pe picior de 419 mc;

un număr de 432 din specia molid cu un volum brut pe picior de 543 mc;

un număr de 132 din specia fag cu un volum brut pe picior de 181 mc;

un număr de 5 din specia paltin de munte cu un volum brut de 2 mc.

Cu ocazia controlului s-a încercat identificarea tuturor arborilor marcaţi cu ocazia constituirii partizii sau a cioatelor rămase în urma exploatării arborilor, care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marcă rotundă şi vopsea de culoare maro. Cioatele au fost măsurate la înălţimea de 0,3 m de la sol, iar arborii pe picior au fost măsuraţi de la 1,3 m de la sol, fiind identificate:

un număr de 291 cioate şi 16 arbori pe picior din specia brad;

un număr de 427 de cioate şi 29 arbori pe picior din specia molid;

un număr de 72 de cioate şi 29 arbori din specia fag;

un număr de 0 cioate şi 4 arbori pe picior din specia paltin.

Cu ajutorul Biometriei arborilorşiarboretelor din România, diametrele cioatelor identificate au fost ridicate la înălţimea de 1,3 m de la sol, iar cu ajutorul volumelor unitare ce au stat la baza calculării actului de punere în valoare nr. 535281 s-a recalculat actul iniţial (pentru un număr total de 868), rezultând un volum total de 1681 mc, din care 714 mc din specia brad; 790 mc din specia molid; 172 mc din specia fag; 5 mc din specia paltin.

Astfel, s-a constatat că pe suprafaţa parchetului există un număr de 83 de cioate sau arbori (59 din specia brad şi 24 din specia molid), care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marca rotundă şi cu vopsea de culoare maro, în plus faţă de numărul iniţial de arbori marcaţi cu ocazia constituirii partizii 535281. În ceea ce priveşte volumul rezultat în urma recalculării actului de punere în valoare, se observă că acesta este mai mare cu 542 mc faţă de actul iniţial, respectiv 295 mc la specia brad şi 247 la specia molid”, se arată în documentul Gărzii Forestiere.

Parcurgând mai departe documentul, reiese faptul că angajaţii Ocolului Silvic aveau şi ei în carnetele de inventariere trecut un număr de cioate (marcate cu ciocanul şi cu vopsea maro), însă acesta era mult mai mic decât ceea ce au găsit inspectorii în teren.

De fapt în respectivele carnete de inventariere erau menţionate 83 de cioate, în timp ce la control s-au găsit 221 de cioate care aveau diametre cuprinse între 44,1 cm şi mai mari de 80 cm.

„Prin urmare, rezultă faptul că cele 221 bucăţi cioate care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marcă rotundă şi vopsea de culoare maro, din categoria diametrelor cuprinse între 44,1 cm şi mai mari de 80 cm, nu au făcut parte din categoria arborilor inventariaţi cu ocazia constituirii partizii nr. 535281,iar aceştia au fost tăiaţi ilegal”, au conchis inspectorii Gărzii Forestiere, care precizează şi paguba produsă: 523 mc lemn din specia răşinoase în valoare de 254.598 lei.