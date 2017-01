Ionuţ Simionca, „latifundiarul” bistriţean din Parlament

Aflat la primul mandat de deputat, Ionuţ Simionca, intrat în politică nu de mult timp, pare să facă colecţie de terenuri, case şi apartamente. Averea făcută în America s-a materializat în mai multe proprietăţi, veniturile fiindu-i asigurate mai nou de doar două firmuliţe, una cu profit aproape inexistent.

Parcursul lui Ionuţ Simionca, liderul judeţean al PMP, de curând deputat de Bistriţa-Năsăud, este cel puţin surprinzător. A apărut parcă de nicăieri, a promis câte ceva, s-a zbătut şi a reuşit în mai puţin de un an şi jumătate să pună mâna pe un fotoliu de deputat, performanţă ce pare incredibilă mai ales că Ionuţ Simionca a fost sprijinit de un partid şi el proaspăt apărut pe scena politicii din România.

Să începem cu începutul însă. Ionuţ Simionca şi-a făcut apariţia prin anul 2015, când a preluat frâiele PMP-ului, „partidul lui Traian Băsescu”, după ce Geea Balaszy-Titieni a părăsit barca, din motive personale.

Dacă el nu mai avusese tangenţă cu lumea politică, unchiul său a trecut deja prin două partide şi are pe mână o primărie de ani buni. Este vorba despre Traian Simionca, primarul comunei Livezile, fost liberal, trecut de mai bine de doi ani în ALDE. Şi tatăl lui Ionuţ Simionca a cochetat cu politica, fiind vicepreşedinte al PMP Bistriţa-Năsăud.

Încă de când a intrat în politică, Ionuţ Simionca s-a prezentat ca un prosper om de afaceri, care a lăsat visul american, pentru a se implica şi a schimba judeţul unde a crescut.

A plecat în America cu „Work and Travel” pentru o vară şi nu s-a mai întors

Tânărul om politic a ajuns în SUA pe când încă era student. Acesta a plecat prin programul dedicat studenţilor „Work and Travel” pentru o vară şi a rămas…10 ani. Acolo însă a muncit pe brânci şi a şi-a făcut o mică avere, după cum a dezvăluit chiar el în faţa presei atunci când a preluat frâiele PMP.

„În ultimii zece ani, viaţa mea s-a desfăşurat pe două continente. Am plecat ca student din România în SUA pentru un job de vară, având 38 de dolari în buzunar. Zece ani mai târziu, pot spune că am două companii, circa o sută de oameni în subordine, ambele clădite de mine, prin muncă. Sunt inginer zootehnist, am fermă la Livezile, sunt pasionat de ce fac şi cred că prin agricultură şi turism, România se poate salva economic şi are un viitor”, declara Ionuţ Simionca în anul 2015, atunci când îi lua locul Geei Balaszy-Titieni.

Se pare că odată ce a ales „calea politică”, Ionuţ Simionca a renunţat la visul american şi s-a întors de tot acasă, deşi mai deţine încă proprietăţi în SUA. Tânărul om de afaceri, care a pus pe picioare două companii în domeniul construcţiilor, a renunţat şi la afacerile pe care le deţinea peste Ocean.

De doar un an şi jumătate a avut nevoie Ionuţ Simionca pentru a pune mâna pe un fotoliu de deputat. Acesta a început timid, la începutul verii, cu alegerile locale. Atunci, tânărul om de afaceri s-a aruncat în lupta pentru Primăria Bistriţa, însă nu a avut nicio şansă, nici măcar la un fotoliu de consilier local.

Simionca nu s-a potolit şi şi-a încercat norocul şi în iarnă la parlamentare. Dacă în prima fază liderul PMP părea să aibă aceeaşi soartă ca la locale, după redistribuire, Simionca a reuşit să pună mâna pe un fotoliu de deputat.

10 ani în SUA l-au transformat pe Simionca într-un latifundiar

Micuţa avere adunată în SUA s-a transformat însă în proprietăţi şi conturi bancare, pe care ar fi invidioşi majoritatea colegilor din Parlament. Potrivit celei mai noi declaraţii de avere depuse în luna octombrie a anului trecut, Simionca are nu mai puţin de 9 terenuri. În total, suprafeţele de teren deţinute de Simionca în Livezile şi Bistriţa se întind pe peste 17.500 de metri pătraţi.

Două dintre ele sunt situate în extravilanul Bistriţei, în timp ce 7 sunt în comuna natală, Livezile. Primul teren, din Bistriţa, a fost cumpărat în anul 2000 şi se întinde pe 1.000 de metri pătraţi, iar al doilea, care are aceeaşi suprafaţă, în anul 2011.

În anul 2012, Simionca a achiziţionat nu mai puţin de 6 terenuri, toate în Livezile. Cel mai mare se întinde pe 8.200 de metri pătraţi.

Case în Bistriţa şi SUA! În conturi, peste 200.000 de dolari

În ultimii ani, Simionca şi-a cumpărat şi câteva imobile. În 2016, acesta cumpăra o casă de locuit de 160 de metri pătraţi în Bistriţa, asta după ce în 2015, parlamentarul achiziţionase un apartament de 73 de metri pătraţi. Tot în 2016, tânărul om de afaceri mai cumpără o casă de 50 de metri pătraţi tot în Bistriţa.

Simionca nu deţine proprietăţi doar în România. Acesta a cumpărat în 2013 o casă de locuit de 150 de metri pătraţi în SUA. Se pare că acesta a deţinut două case în SUA, una fiind vândută în 2015 unui american, cu 115.000 de dolari. În acelaşi an, Simionca a vândut şi un autoturism cu 13.000 de euro.

La case şi terenuri se adaugă şi depozite în bancă. Aceeaşi declaraţie de avere ne arată că Simionca deţine la „Bank of America” 230.000 de dolari, într-un cont deschis în anul 2007.

Proaspătul deputat conduce un BMW din 2012 şi nu duce lipsă nici de datorii. Acesta a făcut două împrumuturi la Raiffeisen Bank, filiala românească, în 2015. Primul împrumut, în valoare de 145.000 de lei are data scadentă în 2045, iar celălalt, în valoare de 19.200 de lei, trebuie achitat până în 2020.

Simionca s-a împrumutat cu aproape 130.000 de dolari şi de la o bancă americană, Wells Fargo Bank.

Companiile din America, înlocuite cu comerţul cu amănuntul în Bistriţa-Năsăud

Dacă ne luăm după declaraţia de avere depusă de Simionca, acesta a renunţat la cele două companii deţinute în America. Locul acestora a fost luat de două firmuliţe care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul şi servitul băuturilor alcoolice şi non-alcoolice.

Potrivit declaraţiei de avere, Simionca este managerul a două societăţi comerciale: Simodani com SRL, cu sediul în Livezile şi Simi Group International cu sediul în Bistriţa. De la societatea comercială din Livezile acesta a avut un venit anual de 23.291 de lei, iar de la cealaltă de doar 100 de lei. În total, Simionca a încasat anul acesta doar aproape 2.000 de lei lunar.

În 2015, societatea comercială, care se ocupă cu „activităţi de servire a băuturilor” din Livezile a avut o cifră de afaceri de puţin peste 200.000 de lei şi datorii de două ori mai mari şi anume de 519.623 de lei. În anul 2014, firma cu 11 angajaţi avea o cifră de afaceri de 94.932 de lei şi datorii de 447.507 lei.

Simi Goup International a fost înfiinţată în 2014, iar în 2015 a avut o cifră de afaceri de doar 5.000 de lei. Obiectul de activitate al noii firme este comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate.

Andreea Moldovan