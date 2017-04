Ioana Basescu, Elena Udrea și Dan Andronic sunt urmariți penal de DNA in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009

Consultantul politic Dan Andronic, patronul ziarului Evenimentul Zilei, este urmarit penal de DNA pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului in dosarul privind finantarea campaniei electorale din anul 2009, anunta Directia Nationala Anticoruptie. In acelasi dosar, DNA le-a pus sub urmarire penala, in toamna trecuta, pe Ioana Basescu si Elena Udrea. Dan Andronic a fost citat marti la DNA, pentru a fi audiat.

Potrivit ordonantei de urmarire penala intocmita de procurorii DNA, „la data de 22 septembrie 2016, in cadrul actelor de urmarire penala efectuate pentru lamurirea cauzei referitoare la privind plata unor servicii prestate in campania electorala din anul 2009 din bani despre care exista suspiciunea ca au provenit din savarsirea unor infractiuni, suspectul Andronic Dan – Catalin, in depozitia luata sub juramant, a facut declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat, urmarind prin aceasta impiedicarea / ingreunarea tragerii la raspundere penala a unora dintre persoanele inculpate.”

Concret, Dan Andronic este acuzat de procurorii anticoruptie ca „a facut afirmatii mincinoase cu privire la semnificatia sumelor de bani incasate de catre societatea D.A. COMMUNICATION MEDIA S.R.L., la care era asociat, de la societatile administrate de inculpatul Francesco Giovanni – Mario, incercand sa acrediteze ideea ca persoanele inculpate nu au participat la savarsirea faptelor de care erau acuzate si ca sumele nu au nicio legatura cu consultanta politica prestata de suspect in cadrul campaniei electorale.”

Elena Udrea este urmarita penal de DNA in acelasi dosar pentru cinci infractiuni de spalare de bani in cazul campaniei prezidentiale din 2009, precum si pentru doua infractiuni de instigare la luare de mita.

In acelasi dosar, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, Ioana Basescu, este acuzata de instigare la abuz in serviciu si la spalare de bani potrivit Hotnews.