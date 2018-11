Ioan Turc despre noul împrumut pe care Primăria Bistrița vrea să îl contracteze din Trezorerie: Banii puteau fi asiguraţi din fonduri proprii, cu câţiva… „dacă”

Liderul PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, a criticat vineri, într-o conferință de presă, modul în care municipalitatea bistrițeană cheltuiește banii publici. În opinia liderului liberal, plafonul de salarizare ar trebui redus cu câteva procente, astfel încât să existe suficienți bani pentru investiții, iar una dintre soluții ar fi reducerea numărului de șefi din administrația locală.

În contextul în care pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Bistrița, care va avea loc săptămâna viitoare, figurează un proiect de hotărâre prin care primarul Ovidiu Crețu cere aprobarea unui împrumut de 7,37 milioane lei din Trezorerie, bani care ar fi necesari pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile sau prefinanțarea unor proiecte cu finanțare europeană, președintele PNL Bistrița-Năsăud Ioan Turc este de părere că municipalitatea nu ar fi fost nevoită să recurgă la o astfel de soluție, dacă bugetul anual al municipiului, de circa 226 de milioane lei, ar fi cheltuit în mod responsabil. Exisă însă câțiva de „dacă”.

„La acest nivel de cofinanţare banii puteau fi asiguraţi din fonduri proprii, cu câţiva «dacă». Dacă resursele ar fi alocate cu prioritate pentru cofinanţări de proiecte europene, dacă am stopa hemoragia financiară şi am cheltui banii publici cu responsabilitate: să nu mai cârpim străzi apoi să le săpăm pentru lucrări și să le recârpim, să nu mai efectuăm lucrări de importanță secundară, exemplu halucinant parc la Viișoara, în condițiile în care oamenii de acolo înoată în noroi. Dacă nu ar mai toca primăria atât de mulţi bani pe evenimente culturale minore. Ţi-e ruşine când vezi că sunt mai mulţi cei de pe scenă decât cei care se uită la artişti. De asemenea, ar putea primăria şi indirect cetăţenii să aibă mai mulţi bani pentru cofinanţări dacă am reduce plafonul de salarizare în primărie. E foarte simplu. În momentul de faţă, plafonul cu salariile este undeva de 34%. Am putea ajunge undeva la 25-26%, nu mi se pare deloc mult, prin comasarea direcţiilor şi serviciilor. Au fost înfiinţate o mulţime de direcţii şi servicii, cu nemiluita pentru a-i mulţumi pe apropiaţii din PSD. Sunt prea mulţi şefi, e prea multă şefime pentru un oraş atât de mic şi atât de prost administrat„, a spus Ioan Turc.

Astfel, liderul liberal a arătat că, în Primăria Bistrița există atât Direcţia de Urbanism, cât şi un Serviciul pentru Monumente.

„Dacă ne uităm pe situaţia actuală vom constata că există o suprapunere flagrantă de atribuţii, de direcţii şi servicii. Ar trebui să fie mult mai puţini şefi. În schimb, în ceea ce-i priveşte pe muncitori, mulţi dintre ei cu salariul minim şi alţi oameni care lucrează pe execuţie, salariile ar trebui să crească. Uitaţi-vă câţi şefi sunt şi uitaţi-vă ce salarii au. Primăria trebuie dimensionată astfel încât să-şi îndeplinească scopul pentru care există, Primăria nu trebuie să fie nici paradis pentru unii, puţini câţi sunt, dar nici azil pentru săraci, pentru alţii. Muncitorii şi personalul de execuţie trebuie să aibă venituri mai bune decât are„, subliniat Ioan Turc.