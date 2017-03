Ioan Țintean, liderul ALDE: Nimeni nu are o sansa in fata lui Calin Popescu Tariceanu

Delegatia permanenta ALDE din Timis a votat pentru organizarea congresului la nivel national in vederea alegerii conducerii centrale a partidului cel tarziu in luna aprilie, se arata intr-un comunicat de presa. La randul sau, delegatia din Giurgiu solicita Congres chiar in luna martie, iar liderul ALDE Bistrita-Nasaud a sustinut organizarea acestuia pe 15 aprilie, adaugand ca nimeni nu ar avea o sansa in fata lui Calin Popescu Tariceanu.

Delegatia Permanenta a ALDE Timis s-a intrunit in data de 25.02.2017 si din totalul de 153 de membri ai delegatiei, au fost prezente 114 persoane. Membrii delegatiei au propus si au votat cu unanimitate organizarea congresului la nivel national pentru a se alege conducerea centrala a partidului, conform statutului.

„Ne dorim organizarea Congresului National cel tarziu in luna aprilie 2017 pentru ca cei alesi in conducere sa pregateasca partidul din punct de vedere organizatoric pentru urmatoarele alegeri si sa vegheze la implementarea programului de guvernare pentru a fi aplicate masurile liberale. Pentru o mai buna organizare este mult mai eficient si se impune sa alegem un birou national condus de un singur presedinte”, a afirmat deputatul Marian Cucsa, presedintele ALDE Timis.

„Este necesara organizarea Congresului ALDE la nivel national pentru ca statutul partidului isi inceteaza prevederile, valabilitatea, in luna martie si era normal si firesc ca organizatiile sa puna in discutie ce facem pe mai departe. Sigur ca ne dorim sa avem un presedinte si asa cum va fi un singur presedinte la nivel national, va fi un singur presedinte si la nivel local”, a declarat, la randul sau, purtatorul de cuvant al ALDE Giurgiu, Ionel Muscalu.

Acesta a afirmat ca, la Giurgiu, „situatia este mult mai usoara”, deoarece in organizatiile locale au fost facute deja aceste alegeri si exista un singur presedinte, „doar la municipiu si judet sunt copresedinti”.

Liderul ALDE din Bistrita, Ioan Tintean, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca sustine ideea organizarii unui congres extraordinar al partidului la nivel national si a alegerii unui presedinte unic.

Potrivit lui Tintean, congresul ALDE ar putea avea loc pana in data de 15 aprilie.

„Au inceput discutii la nivel de tara, si in Bistrita-Nasaud vom organiza delegatia permanenta cu solicitarea organizarii congresului extraordinar al partidului (…), probabil la sfarsitul lui martie sau in primele 15 zile din aprilie, ALDE va avea un congres extraordinar in care isi va alege presedinte, Biroul Politic Central, dupa aceea urmand sa se desfasoare alegeri in toate unitatile administrative, precum si pe orizontala, in toate organizatiile locale. Nu poate merge mai departe aceasta forma bicefala, pentru ca se arunca vina ca nu s-au indeplinit sarcinile pe anumite linii de partid, ca exista decizie dubla, si lucrurile merge greu din acest punct de vedere”, a spus Tintean.

Intrebat daca exista un contracandidat pentru Calin Popescu Tariceanu la functia de presedinte al ALDE, liderul judetean a raspuns ca, si daca ar exista, nu ar avea nicio sansa sa castige.

„Pana acum, nu am aflat (daca are contracandidat – n.r.). Am avut discutii, nu va ascund, si cu Daniel Chitoiu, si cu Daniel Constantin. Ca sa v-o spun pe aia dreapta, nu cred, dar oricand se poate intampla. Dar, chiar daca are, n-are nicio sansa, asta stiu sa va spun, cel putin in aceasta perioada. Insa, vedeti dumneavoastra, sunt lucruri pe care inca nu le stim nici noi, nici dumneavoastra, le banuiti. Se pot intampla multe lucruri in partid’, a afirmat Tintean.

Surse politice declarau saptamana trecuta pentru HotNews.ro ca Tariceanu isi doreste cat mai devreme organizarea acestui Congres pentru a prelua puterea in partid, in timp ce copresedintele Daniel Constantin prefera ca acesta sa aiba loc mai tarziu.

Saptamana trecuta delegatia permanenta a ALDE Gorj, unde copresedinte este fostul senator Dian Popescu, a votat o rezolutie prin care se solicita convocarea Congresului extraordinar, modificarea statutului ALDE si trecerea la presedinte unic al partidului.