Ioan Peteleu: Doamna Vicepremier Shhaideh, îi dați ori nu-i dați la Crețu bani pentru utopia AQUAPARK?

Stimată doamnă Vicepremier Shhaideh, vizita dumneavoastră la Bistrița la începutul primăverii poate fi un semn bun pentru județ și oraș. Poate însemna un pas important pentru identificarea nevoilor reale ale comunităților și deschidere din partea guvernului din care faceți parte pentru a finanța, prin Programul Național de Dezvoltare Locală pe care-l gestionați, județele sărace și orașele mai puțin dezvoltate ale României sau poate fi doar o vizită sterilă, în trecere, a unui guvernant prin urbea noastră.

Până una alta, doresc să vă aduc la cunoștință că, în municipiul reședință de județ, Bistrița, care are localități componente cum ar fi Slătinița, fără apă potabilă sau canalizare, care pe arii extinse nu are iluminat public, care are încă mai bine de 150 de străzi de pământ sau pietruite, primarul orașului investește banii contribuabililor și accesează credite bancare pentru tot felul de proiecte utopice.

După ce s-au investit 6,9 milioane de euro într-o pârtie de schi la 600 m altitudine, în așa zisul Wonderland, care n-a funcționat nici o zi și nici nu o să funcționeze, săptămâna trecută s-a aprobat în Consiliul Local de către o majoritate PSD-ALDE-UDMR un studiu de fezabilitate pentru un nou proiect utopic, numit AQUAPARK, tot în Wonderland, care are o valoare estimată de 7,8 opt milioane de euro.

Primarul Bistriței, Ovidiu Teodor Crețu, a declarat în ședința de Consiliu Local că este posibil ca acest proiect să fie finanțat prin PNDL. Întrebarea este foarte simplă: finanțați sau nu un asemenea obiectiv prin PNDL?

În așteptarea unui răspuns public pe această temă, vă asigur de înalta mea considerație.

Ioan Peteleu, consilier local PNL