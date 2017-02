Invatatoare inregistrata in timp ce-si umilea elevii

Caz revoltator la o scoala din Brasov, unde o invatatoare a fost inregistrata in timp ce isi jigneste si isi umileste elevii de clasa a 2-a.

Tonul si limbajul folosit sunt de-a dreptul socante. Parintii au facut acest demers cand, spun ei, au constatat ca unii dintre copii au inceput sa aiba tulburari de comportament. Invatatoarea, care preda de 38 de ani, sustine ca nu este vocea ei in inregistrarile audio. Inspectoratul Scolar a declansat insa o ancheta, iar cazul a intrat si in atentia Directiei pentru Protectia Copilului Brasov. „Ia si scrie, ca te strang de gat! Ia si scrie, ca te mananc! Nu face asa ca te duc in gradina zoologica, acolo te duc! Ia si scrie!”, „Ia si scrie! Ia si scrie repede ca te calc in picioare” – a fost inregistrata invatatoare in timp ce striga la elevi.

Parintilor nu le-a venit sa creada cand au auzit care este atmosfera in clasa. Invatatoarea isi pierde repede cumpatul tipa si ameninta. Deseori ii umileste pe copiii care abia au implinit 8 ani.

„Ia vino, ma, incoa’, la mine! Umflatule! Vezi ca te-ai si ingrasat, tragi un fund dupa tine! Unde ti-e lucrarea? Ia sa vedem!?” – ii spune invatatoarea unui elev.

„Nesimtit ce esti, te fac de 10 ori asa, stii ce inseamna asta? Fara bun simt, asta inseamna! Eu vorbesc si tu ranjesti ca un derbedeu! De ce oi rade?! Antipatic copil esti! Stii ce inseamna antipatic? Nesuferit!” – i se adreseaza altui copil.

„M-a si intrebat: mama, daca doamna m-a facut nesimtit inseamna ca sunt un copil rau? N-am stiut ce sa respund la intrebare” – spune un parinte.

„Taci, mai, din gura! Nu mai sari, mai, cu gura! Pe tine, ai grija, daca te mai aud iti fac ceva! Pe tine sa nu te aud, mai, cum sari tu cu gura aia, mai nesimtitule! Pentru mine esti gunoi in clasa asta!” – mai striga invatatoarea pe inregistrare.

„Astfel de cuvinte nu ar trebui sa se regasesca pe buzele niciunui om, mai mult pe buzele unei femei, a unui cadru didactic” – spune un parinte.

Parintii n-au stiut cum decurg orele, dar unii dintre ei au observat schimbari serioase in comportamentul celor mici. Dupa un episod de somnambulism, o fetita a ajuns la psiholog, iar specialistul le-a atras atentia parintilor ca este expusa unui stres major. Un alt baietel a devenit foarte agresiv cu sora lui, iar asta i-a alarmat pe parinti.

Pus in fata inregistrarilor, inspectorul scolar general a recunoscut ca un astfel de comportamnent la catedra este inadmisibil si a decis sa deschida o ancheta. In cei 38 de ani de cand preda la clasele primare, invatatoarea nu a avut nicio reclamatie sau abatere, anunţă ProTV.