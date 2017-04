Interviu cu Nicusor Constantinescu in Rahova. Trimiteri spre SRI si DNA

Acuzații grave din pușcărie. Un baron local al Partidului Social Democrat lovește dur în instituțiile de forță. SRI, DNA, dar și judecătorii sunt luați la țintă de Nicușor Constantinescu. Acesta se declară nevinovat și spune că este deținut politic.

„Mă bucur că ați venit aici la Rahova să îmi luați interviu. Ați fost singurul care ați luat interviu medicilor care mă tratau, nu ca presa binomului care spunea că am fugit. Nu m-am substituit niciodată justiției. Nu m-am dus în Statele Unite să iau cetățenie. Am venit singur. Nu m-a adus nimeni. Am fost arestat pe aeroport. Am făcut 6500 km anul trecut între penitenciare. Am 10 dosare pe rol. Am dosare făcute pe așa zisul abuz în serviciu. Toate. 10 din 10. Eu nu beneficiez de prevederile deciziei. Toate instanțele care fac parte din câmpul tactic nu vor să recunoască decizia Curții Constituționale.”, a spus Nicușor Contantinescu la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Baronul local face dezvăluiri despre dosarele sale penale pentru abuz în serviciu. „Am fost la Jilava, am fost la spitalul penitenciar Jilava, la Poarta Albă, la Slobozia și acum la Rahiva. Acum am cinci ani de executat pe așa zis abuz în serviciu. Toți oamenii spun că e vorba de o contravenție. Asta e singura așa zisă infracțiune. Să înțeleagă lumea.

Sunt acuzat că s-au plătit cu întârziere niște facturi și că nu am asigurat paza unui centru militar. Trebuia să angajez bodyguarzi. Așa scrie în motivația condamnării. Eu nu am nicio acuzație de șpagă. Care e scopul pentru care aș fi făcut abuzul în serviciu? Aceste chestiuni nu au logică. Nu există nimic. Mai sunt condamnat tot pentru abuz în serviciu de vestita judecătoare Trancă. E vedetă națională. S-a spus că au mâncat caprele copacii. Mi-au dat 15 ani acolo. Dacă loveam întâmplător cu mașina pe doamna judecător când mergeam la proces luam doar 8 ani.

Nicăieri nu sunt acuzat că am furat un leu sau un euro. Eu sunt deținut politic în 2017. Și nu numai eu. Și oamenii de afaceri care au finanțat partidele politice sau cei care au participat la alegeri. A fost o execuție politică decisă de binom, de sistem. Parțial de Băsescu atât cât a fost în funcție și apoi după el cine a urmat.”, spune Constantinescu.

Și asta nu e tot. Constinescu face devoalări incredibile. „Mi s-a cerut să execut ordinele sistemului. Mi s-a transmis că nu e bine să iau taxe agenților economici care câștigau bani mulți în Portul Constanța. Eu nu am vrut”, a încheiat Constantinescu.