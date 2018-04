Interlopul David Bogdan Nicolae, bătăuşul fostei iubite: „Am cunoscut-o la salonul de masaj erotic de pe Pădurii 13”!

Aflat într-o locaţie necunoscută, interlopul David Bodgan Nicolae cere un drept la replică şi iese la atac împotriva fostei sale iubite, Diana Chereji, care l-a acuzat că a bătut-o şi arată că ruptura dintre ei nu s-a petrecut în perioada când se afla în penitenciar, cum a declarat tânăra în Gazeta de Cluj, ci abia după ieşirea sa din detenţie. Ba, mai mult, de Crăciunul trecut, Diana şi-a petrecut la el câteva ore, în „camera intimă” şi apoi, după eliberare a întreţinut în continuare cu el relaţii sexuale. Acum îşi regretă fapta dar afirmă că s-a răzbunat pentru tratamentul la care a fost supus de către marea lui iubire, care l-a făcut „gunoi” de faţă cu individul cu care se afla în maşină şi pe care l-a crezut noul ei iubit!

Diana: „I-am spus cu cinci luni înainte de eliberare că am o relaţie”

Diana Chereji, tânăra atractivă, în vârstă de 28 de ani bătută de fostul ei iubit, David Bogdan Nicolae, un bărbat proaspăt eliberat din puşcărie – după un stagiu de un an şi trei luni făcut la penitenciarele Gherla, Bistriţa şi Rahova- mărturisea în urmă cu două săptămâni reporterului Gazeta de Cluj: „E un personaj cunoscut al Clujului pentru faptele sale urâte – droguri, conducere fără permis, ultraj la adresa unui poliţist – şi a stat închis la trei penitenciare. În toată această perioadă eu l-am susţinut financiar, l-am vizitat regulat şi i-am spus, cu cinci luni înainte de eliberare că am o nouă relaţie. Iniţial a zis să-i fiu alături măcar până iese, dar după ce-a ieşit, pe 6 februarie 2018, n-a mai acceptat ideea despărţirii. Am ajuns, de frica lui să-mi schimb până şi domiciliul şi locul de muncă, într-atât era de turbat”! Aceasta a povestit în continuare că în dimineaţa zilei de 3 aprilie se afla în faţa fostului său loc de muncă, din comuna Floreşti şi discuta, inofensiv, într-o maşină, cu un fost coleg de muncă, în timp ce se pregătea să pornească spre casă. Mărturisea aceasta: „Deodată a apărut el şi m-a ameninţat, urlând, să mă dau jos din maşină. Am coborât însă când am văzut că izbucneşte agresiv am încercat să mă refugiez din nou în maşină. N-am apucat fiindcă s-a repezit la mine cu pumnii şi m-a croit serios de tot, după cum vedeţi. Până la urmă s-a retras el după ce a realizat că „spectacolul” e prea mare pe stradă şi atrage atenţia”. Povestea mai departe că a reuşit să se depărteze de locul respectiv, cu maşina colegului, şi s-au refugiat într-o benzinărie dotată cu camere de supraveghere, urmăriţi îndeaproape de fostul iubit: „El mă urmărea din maşina lui, parcată în apropiere, dar a dispărut fulgerător când a apărut echipajul de poliţie. De atunci, am înţeles că e de negăsit, deşi e căutat de poliţie – însă apucă totuşi să-mi trimită mesaje în care mă ameninţă cu moartea şi-mi spune că nu voi scăpa de răzbunarea lui”, adaugă, înfiorată, femeia. Iar purtătorul de cuvânt al I.P.J. declara următoarele: „Există o sesizare din oficiu a poliţiştilor, legată de intracţiunea de lovire şi alte violenţe. Victima încă nu a depus încă plângere dar avem deja dosar deschis pentru aceste fapte întocmite de către poliţiştii care au intervenit la faţa locului. Agresorul fugise, a fost căutat de poliţişti prin comună dar acesta nu a fost deocamdată găsit”.

Poziţia fostulu iubit: „M-a umilit teribil şi nu m-am răbdat”

După apariţia articolului, David Bogdan Nicolae a luat legătura cu conducerea publicaţiei Gazeta de Cluj şi ne-a furnizat o serie de fotografii compromiţătoare, porno chiar, luate de pe video chat cu tânăra, precum şi mai multe fragmente audio în care cere să-i fie dat şi lui cuvântul, pentru că „sunt şi eu om, în ciuda faptului că am peste 10 ani petrecuţi după gratii, mai ales că Diana a spus o mulţime de minciuni, pe care vreau să le demontez – şi pot furniza şi dovezi în acest sens”. Mărturiseşte acesta, conform înegistrărilor primite de la el: „Diana a fost la mine, la penitenciar, la „camera intimă”. Pe data de 22 decembrie 2017 a fost la mine şi v-a zis dvs că n-a mai fost la mine cu cinci luni înainte să mă eliberez. Asta se bate cap în cap, e declaraţie mincinoasă care se pedepseşte de la patru luni la doi ani. (…) Ea v-a spus de asemenea că a coborât din maşină ca să mă calmeze. Nu, se vede asta pe camerele de supraveghere. Nu a fost în faţă la Infinity, a fost în parcare la Profi Floreşti. Eu i-am spus să coboare din maşină, să vorbim civilizat – vă pot confirma şi martorii pe care-i am. Ea a deschis uşa de la maşină şi m-a întrebat: „Ce poţi tu să-mi faci, gunoiule”? Eu eram beat, cu nervii la pământ, mi-am pierdut controlul aşa că am lovit-o. Nu neg acest lucru. (…) După ieşirea din penitenciar, aproape zilnic se întâlnea cu mine, a fost şi la mine, aici, acasă, unde stau în Cluj. Acuma sunt plecat din Cluj, până-mi rezolv – vă spun sincer – treburile. Credeţi-mă, mi-a fost amantă, a fost la mine acasă, am fost împreună la cinema, ne-am dus la plimbare cu câinele, i-am cumpărat mâncare pentru câini, i-am dat bani pentru gene, pentru unghii, pentru dinte când acesta i s-a fisurat. Deci sunt nişte minciuni ordinare ce zice ea! (…) D-le reporter, eu nu m-am ferit de poliţie, până ieri am fost în Cluj, acum am plecat ca să-mi rezolv şi io ceva bani, ca să am pentru avocat, una-alta.. În rest, pe mine nu m-au sunat de la poliţie. Dacă mă sunau, mă prezentam. Nu-s omul care să fugă, puteţi verifica. Am fost de patru ori în puşcărie, am în total peste 10 ani făcuţi. Şi la nicio pedeapsă de-a mea nu m-am sustras urmăririi penale şi mi-am recunoscut tot timpul faptele. Şi când am avut 7 ani pentru tâlhărie şi mi-am recunoscut vina”…Vorbim apoi, preţ de câteva minute prin telefon şi adaugă, emoţionat şi patetic: „Eu m-am înţeles când am ieşit din puşcărie că rămânem prieteni doar, însă după ieşirea mea de acolo a mai fost la mine de două-trei ori, îi trimiteam copii din Mănăştur să-i dea bani. E singura femeie pe care am iubit-o vreodată şi am cunoscut-o la salonul de masaj de pe Pădurii 13, de la Lena. Toată viaţa fata asta a făcut video-chat, strip-tease şi masaj erotic. Eu chiar nu doream să zic tot dar ea a minţit prea mult! Nu sunt un sfânt dar nici monstru cum a spus ea”!