Secretarul american de Stat s-a întrebat care sunt intențiile reale ale Rusie în Siria

Secretarul american de Stat Rex Tillerson s-a intrebat duminica, cu doua zile inainte de o vizita la Moscova, care sunt intentiile reale ale Rusie in Siria, unde s-a dovedit „incompetenta” in supravegherea eliminarii arsenalului chimic al presedintelui Bashar al-Assad.



„Acest subiect va face parte din discutiile pe care le vom avea cand voi fi la Moscova in aceasta saptamana: ii voi cere ministrului Afacerilor externe (Serghei) Lavrov si guvernului rus sa-si respecte angajamentele fata de comunitatea internationala, cand si-au dat acordul pentru garantarea eliminarii armelor chimice”, a spus Tillerson, intr-un interviu pentru televiziunea ABC.

„De ce nu a fost capabila Rusia sa-si indeplineasca aceasta misiune, nu e clar pentru mine. Nu vreau sa trag concluzia ca au fost complici, dar au fost evident incompetenti, si poate ca sirienii i-au pacalit”, a adaugat el.