Inspectia Judiciară sesizată în cazul înregistrărilor cu Kovesi

Premierul demis Sorin Grindeanu a reacţionat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută după adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament, la înregistrările audio cu Laura Codruţa Kovesi prezentate duminică seara de RTV.

„Eu cred ca Ministerul Justiţiei si ministrul Justitiei trebuie sa vada si am inteles ca au sesizat Inspectia Judiciara”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă se simte o ţintă a şefei DNA, aşa cum reiese din înregistrările audio contestate de DNA, Grindeanu a răspuns: „Te simti tinta in momentul in care te simti vinovat. Am vazut ca unii lupta cu Sistemul si sunt victime. Te simti victima cand ai ceva de ascuns, cand te simti vinovat.”

Sorin Grindeanu a declarat din nou că nu a semnat niciun contract de retrocerare în perioada în care a fost viceprimarul Timişoarei şi, prin urmare, nu are cum să fie o ţintă a DNA în acest dosar.

„Eu cred ca am clarificat ca in perioada 2008-2012, cat am fost viceprimar, nu am raspuns niciodata de problemele de patrimoniu, nu am niciun fel de semnaturi pe contracte. E treaba ministrului justitiei si a Inspectiei Judiciare sa vada cat e real ce s-a intamplat. Trebuie clarificate lucrurile”, a mai declarat premierul demis.